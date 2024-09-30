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399 Sürücü Rapor Edildi

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Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 399 Sürücü Rapor Edildi
399 Sürücü Rapor Edildi

29.09.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 2,117 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler kapsamında çeşitli trafik suçlarından toplam 399 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 34 araç trafikten men edildi ve 3 sürücü tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları

Denetimler sonucunda belirlenen trafik ihlalleri şöyle:

  • 153 sürücü, yasal hız sınırını aşarak araç kullandı.
  • 7 sürücü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan rapor edildi.
  • 1 sürücü, ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan cezalandırıldı.
  • 19 sürücü, araç kullanırken cep telefonu kullandı.
  • 8 sürücü, emniyet kemeri takmadan araç kullandı.
  • 21 sürücü, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.
  • 6 sürücü, sigortasız araç kullandı.
  • 1 sürücü, trafik ışıklarına uymadı.
  • 4 sürücü, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandı.
  • 179 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçları nedeniyle rapor edildi.

Denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak amacıyla devam edeceği belirtildi.

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