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39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi 

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"Toplam 8889 test yapıldı, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 
39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel  44 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır. 

6 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1 

Girne 

Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1 

Güzelyurt 

Yukarı Bostancı-1 


22 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8889 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  5 

Yerel Vaka Sayısı: 39  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.401.241 

Toplam Vaka Sayısı: 7817 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7492 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 290  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 256 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4590 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 214 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 637 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2625 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.850

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