39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 17 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.
6 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1
Girne
Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1
Güzelyurt
Yukarı Bostancı-1
22 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8889
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 39
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.401.241
Toplam Vaka Sayısı: 7817
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7492
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 290
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 256
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4590
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 214
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 637
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2625
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.850
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