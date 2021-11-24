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3G belgelerini göstermek zorunlu hale geldi

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Almanya’da corona virüsü vaka sayılarındaki artışın ardından Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası’nda değişikleri öngören ve korona salgınıyla mücadelede yeni tedbirleri içeren yasa tasarısı mecliste onaylanmıştı.
3G belgelerini göstermek zorunlu hale geldi

Almanya’da corona virüsü vaka sayılarındaki artışın ardından Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası’nda değişikleri öngören ve korona salgınıyla mücadelede yeni tedbirleri içeren yasa tasarısı mecliste onaylanmıştı.

Meclis oylamasının ardından yasa tasarısı 19 Kasım’da Eyalet Temsilciler Meclisi'nden de geçti. Kabul edilen yeni düzenleme, eyalet yönetimlerinin salgının durumuna göre karar alabilmesine imkan sağlamıştı.

Almanya, corona virüsü salgınına karşı mücadele kapsamında Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası'nda yaptığı değişikleri hayata geçirmeye başladı. Bugünden itibaren yürürlükte olacak kurallar kapsamında, işyerlerinde ve toplu taşıma araçlarında 3G kuralı uygulanacak.

Çalışanlar, işverene Almancada aşılanmak, iyileşmek ve test yaptırmak kelimelerinin ilk harfleriyle simgelenen 3G kuralı (Geimpft, Genesen, Getestet) kapsamında gerekli belgeleri göstermek zorunda olacak.

KURALA UYMAYAN TOPLU TAŞIMA KULLANAMAYACAK

Otobüs ve trenleri kullanacak kişilerin ya tam aşılanmış olması ya hastalıktan kurtulduğunu belgelemesi ya da geçerli bir negatif testi bulunması ibraz etmesi gerekiyor.

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), yolcuların bilet kontrolünün yanı sıra 3G kuralını da kontrol edecek. İki aşısını yaptırmayan, iyileştiğini belgelemeyen veya geçerli negatif testi bulunmayan yolcular bir sonraki istasyonda indirilecek gerektiğinde de polisten yardım istenecek.

Toplu taşıma araçlarında bu zamana kadar yalnızca maske takma mecburiyeti bulunuyordu.

Yeni uygulamaya ilişkin açıklama yapan Deutsche Bahn seyahat halindeyken trenlerinde ve otobüslerinde 3G sertifikalarını rastgele kontrol edileceğini ve kontrollerin 4 bin 200 güvenlik görevlisi ve 5 bin bilet kontrolü yapan personel tarafından 400 hat üzerinde yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, birçok eyalet geleneksel Noel pazar yerlerini kapatırken, bazı eyaletler ise 2G veya 3G kuralını kullanarak Noel pazarlarını açık tutuyor.

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