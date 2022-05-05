3’lü hükümete doğru

ÜÇ PARTİ BAŞKANI VE GENEL SEKRETERLERİ BUGÜN BİR ARAYA GELECEK

HP Milletvekili Ayşegül Baybars: Hükümet istifasını verdikten sonra Faiz Sucuoğlu dün HP'yi aradı ve bir mutabakat hükümeti oluşabileceğini dile getirdi..

İlla ki kendi Başbakanlığında kurulacak bir hükümet mi olur vs. tüm bu detaylar konuşulmadı ama çok genel bir telefon görüşmesi oldu.

Bugün yeniden bir görüşme talebine girdiler. Üç parti Başkanı yanı UBP-CTP-HP Başkanı ve Genel Sekreterleri bugün bir görüşme yapacak.

Kaynak: HAVADİS