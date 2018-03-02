  • BIST 116.425
  • Altın 162,702
  • Dolar 3,8177
  • Euro 4,7008
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

3'lü kararname ile atamalar Resmi Gazete'de

» »
3'lü kararname ile atamalar Resmi Gazete'de
Başbakanlık, Sağlık, Milli Eğitim ve Kültür, İçişleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Ekonomi ve Enerji bakanlıklarının üst kademe yöneticilerinde değişikliğe gidildi.

Görevden alma ve yeni atamalarla ilgili üçlü kararnameler, 23 ve 28 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na Kemal Deniz Dana yerine Ömer Gür, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı’na Rauf Ataöv yerine Asım İdris, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Muslu Akgüney yerine Aral Moral atandı. İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy da görevden alındı.


EKONOMİ 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı’na Emin Bilgen yerine Erkan Okandan, bakanlık müdürlüğüne Metin Özerem yerine Emete Baylan atandı.


BAŞBAKANLIK
Başbakanlık Müsteşarlığı’na Metin Beyoğlu yerine Hasan Alicik getirildi. Berkan Tokar da Başbakanlık’taki ikinci Müsteşarlığa atandı.
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne Sami Osmanlı yerine Mustafa Ergüven atandı. 
Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay Aslım görevden alındı. Aslım’ın yerine Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü olan ve bu görevden alınan Ahmet Muratoğlu atandı. 


TARIM
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Veçhi Cezaroğlu oldu, Müsteşar Emirali Deveci yerine Ercan Sınay atandı. Tarım Dairesi Müdürlüğü'ne ise Kuntay Vurana atandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Doherty’yi kabul etti02 Mart 2018 Cuma 17:04
  • GKK bütçesi oybirliğiyle kabul edildi02 Mart 2018 Cuma 17:00
  • CTP, genişletilmiş ilçe meclisi toplantıları başlattı02 Mart 2018 Cuma 16:57
  • Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu02 Mart 2018 Cuma 16:55
  • Lacroix, Akıncı ile görüşmesinde UNIFCYP üzerinde durulduğunu açıkladı02 Mart 2018 Cuma 16:31
  • 3'lü kararname ile atamalar Resmi Gazete'de02 Mart 2018 Cuma 16:26
  • Denktaş Afrika Gazetesini eleştirdi02 Mart 2018 Cuma 15:45
  • Zam yağmuru... Adeta iğneden ipliğe okkalı zamlar yapıldı...02 Mart 2018 Cuma 14:25
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi'nden önemli duyuru02 Mart 2018 Cuma 14:21
  • TDP genişletilmiş bölge toplantıları başlattı02 Mart 2018 Cuma 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti