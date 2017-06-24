3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Eroğlu, sabır gerektiren oruç günlerinin ardından gelen Bayram günleri vesile edilerek daha güzel yarınlar için, varsa bireysel kırgınlıkları aşmak, buna ek olarak toplumsal birlik-beraberlik içinde sorunları gidermeye odaklanmak gerektiğini belirtti.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Üzülerek görüyor, yaşıyoruz ki, gerek tüm insanlık gerekse İslam alemi zor günlerden geçmektedir. İnsanoğlu, hala, savaşlar ve terör belası ile boğuşmaktadır” dedi.

Eroğlu yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Hala dünyanın pek çok yerinde insanlar açlıktan, susuzluktan gerekli sağlık hizmetlerini alamamaktan dolayı yaşamlarını yitirmektedir. Ne yazık ki, pek çok insan savaş ve terör nedeniyle çoluğu, çocuğu ile ülkesini terk etmek zorunda kalmakta ve eğer denizlerde boğulmuyor, yollarca canını yitirmiyorsa mülteci durumuna düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Samimi olarak bu sorunların aşılması isteniyorsa Birleşmiş Milletler örgütü başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlere ve tüm devletlere büyük görevler düşmekte olduğuna işaret eden Eroğlu, en başta, terörizme karşı kesin ortak tavır takınılması ve buna paralel olarak da dünyada adaletin sağlanması, ekonomik dengesizliklerin giderilmesi için kayda değer adımlar atılmasının şart olduğunu vurguladı.

“ÜLKE İÇİN YENİ BİR ATILIM, YAPILANMA VE REFORM”

“Ülkemiz için de hep vurguladığım üzere sorunların aşılması adına yeni bir atılım, yapılanma, reform sürecine gerek vardır. Halkımız haklı olarak ve ısrarla, biriken sorunlarının aşılmasını, yaşam kalitesinin, gelir seviyesinin yükselmesini istemektedir” diyen Derviş Eroğlu, “Bu noktada ise siyaset kurumu başta olmak üzere tüm örgütlerimize, kurum, kuruluşlarımıza büyük görev ve sorumluluk düşmektedir” ifadesini kullandı.

“İSVİÇRE’DE SONUCA ULAŞILMALI”

Mesajında Kıbrıs konusuna da değinen Eroğlu, “Dileğimiz ve beklentimiz, daha fazla gecikilmeden, oyalama oyunlarına boyun eğilmeden İsviçre’de bir sonuca ulaşılmasıdır” dedi. Eroğlu şöyle devam etti:

“Dileriz, Rum komşularımızla var olan gerçekleri artık içlerine sindirerek anlaşmanın yolunu açar. Dileriz, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, Rum uzlaşmazlığına, ayak oyunlarına daha fazla prim tanımaz.

Kıbrıs Türk Halkı güvenliğinin, egemenliğinin , siyasi eşitliğinin bir anlaşma için esas olduğu görüşündedir. Halkımız Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sulandırılmadan devamından, iki kesimliliğin korunmasından, kendi Devleti’nde mülkiyet ve nüfus çoğunluğunun kendisinde olmasından, mülkiyet ve toprak konusunun kendisini ekonomik ve sosyal çöküntüye düşürmeyecek, yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek şekilde hallinden yanadır.

Kimse bunları gözetmeyen bir anlaşmanın Kıbrıs Türk Halkı tarafından kabul edilebileceği yanlış hesabı ile hareket etmesin. Zaman geçmiştir ve halkımız gerçekleri yaşayarak daha iyi analiz etme fırsatı bulmuştur.

İnşallah aklı-selim galip gelir ve Rum tarafı Kıbrıs Türk Halkı’nın isteklerinin makul olduğunu, Enosis’in bir hayalden öteye geçemeyeceğini kavrar. Her durumda bizim yapmamız gereken ise, Devletimize, özgürlüğümüze ve güvenliğimize sahip çıkabilmek için bir birimize güvenmek, sarılmak ve ancak birlik içinde olursak haklarımızın bekçisi olabileceğimiz gerçeğinden hareket etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle İslam alemi ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, herkese sağlıklı, mutlu, barış içinde nice,nice bayramlar dilerim."