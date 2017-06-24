 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYunanistan'da helikopter düştü: 2 ölü, 1 yaralı

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

» »
3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
Eroğlu, sabır gerektiren oruç günlerinin ardından gelen Bayram günleri vesile edilerek daha güzel yarınlar için, varsa bireysel kırgınlıkları aşmak, buna ek olarak toplumsal birlik-beraberlik içinde sorunları gidermeye odaklanmak gerektiğini belirtti.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Üzülerek görüyor, yaşıyoruz ki, gerek tüm insanlık gerekse İslam alemi zor günlerden geçmektedir. İnsanoğlu, hala, savaşlar ve terör belası ile boğuşmaktadır” dedi.

Eroğlu yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, “Hala dünyanın pek çok yerinde insanlar açlıktan, susuzluktan gerekli sağlık hizmetlerini alamamaktan dolayı yaşamlarını yitirmektedir. Ne yazık ki, pek çok insan savaş ve terör nedeniyle çoluğu, çocuğu ile ülkesini terk etmek zorunda kalmakta ve eğer denizlerde boğulmuyor, yollarca canını yitirmiyorsa mülteci durumuna düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Samimi olarak bu sorunların aşılması isteniyorsa Birleşmiş Milletler örgütü başta olmak üzere tüm uluslararası örgütlere ve tüm devletlere büyük görevler düşmekte olduğuna işaret eden Eroğlu, en başta, terörizme karşı kesin ortak tavır takınılması ve buna paralel olarak da dünyada adaletin sağlanması, ekonomik dengesizliklerin giderilmesi  için kayda değer adımlar atılmasının şart olduğunu vurguladı.

“ÜLKE İÇİN YENİ BİR ATILIM, YAPILANMA VE REFORM”

“Ülkemiz için de hep vurguladığım üzere sorunların aşılması adına yeni bir atılım, yapılanma, reform sürecine gerek vardır. Halkımız haklı olarak ve ısrarla, biriken sorunlarının aşılmasını, yaşam kalitesinin, gelir seviyesinin yükselmesini istemektedir” diyen Derviş Eroğlu, “Bu noktada ise siyaset kurumu başta olmak üzere tüm örgütlerimize, kurum, kuruluşlarımıza büyük görev ve sorumluluk düşmektedir” ifadesini kullandı.

“İSVİÇRE’DE SONUCA ULAŞILMALI”

Mesajında Kıbrıs konusuna da değinen Eroğlu, “Dileğimiz ve beklentimiz, daha fazla gecikilmeden, oyalama oyunlarına boyun eğilmeden İsviçre’de bir sonuca ulaşılmasıdır” dedi. Eroğlu şöyle devam etti:

“Dileriz, Rum komşularımızla var olan gerçekleri artık içlerine sindirerek anlaşmanın yolunu açar. Dileriz, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, Rum uzlaşmazlığına, ayak oyunlarına daha fazla prim tanımaz.

Kıbrıs Türk Halkı güvenliğinin, egemenliğinin , siyasi eşitliğinin bir anlaşma için esas olduğu görüşündedir. Halkımız Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sulandırılmadan devamından, iki kesimliliğin korunmasından, kendi Devleti’nde mülkiyet ve nüfus çoğunluğunun kendisinde olmasından, mülkiyet ve toprak konusunun kendisini ekonomik ve sosyal çöküntüye düşürmeyecek, yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek şekilde hallinden yanadır.

Kimse bunları gözetmeyen bir anlaşmanın Kıbrıs Türk Halkı tarafından kabul edilebileceği yanlış hesabı ile hareket etmesin. Zaman geçmiştir ve halkımız gerçekleri yaşayarak daha iyi analiz etme fırsatı bulmuştur.

İnşallah aklı-selim galip gelir ve Rum tarafı Kıbrıs Türk Halkı’nın isteklerinin makul olduğunu, Enosis’in bir hayalden öteye geçemeyeceğini kavrar. Her durumda bizim yapmamız gereken ise, Devletimize, özgürlüğümüze ve güvenliğimize sahip çıkabilmek için bir birimize güvenmek, sarılmak ve ancak birlik içinde olursak haklarımızın bekçisi olabileceğimiz gerçeğinden hareket etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle İslam alemi ve milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, herkese sağlıklı, mutlu, barış içinde nice,nice bayramlar dilerim."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bayramda otellerde ortalama yüzde 74 doluluk bekleniyor24 Haziran 2017 Cumartesi 11:03
  • Özyiğit Bayram mesajı yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:01
  • Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye 260 kilo dana eti getirirken yakalandı!24 Haziran 2017 Cumartesi 10:59
  • Karavan tipi aracın üzerine kasıtlı olarak yanıcı madde döküp ateşe verdiler24 Haziran 2017 Cumartesi 10:50
  • Alkollü sürücü yayaya çarptı...24 Haziran 2017 Cumartesi 10:37
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Mezuniyet Töreni yapıldı24 Haziran 2017 Cumartesi 10:03
  • Vakıflar İdaresi’nden Ramazan ve Bayram yardımları24 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye temasları sürüyor...24 Haziran 2017 Cumartesi 09:58
  • Lefkoşa Fuar Alanında bayram yeri ve İskele Ecevit Meydanı’nda panayır kurulacak24 Haziran 2017 Cumartesi 09:55
  • Başbakan Özgürgün, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti