3nm işlemciler için geri sayım başladı: Apple M3 geliyor

Sızdırılan bilgilere göre Apple, M3 ve A17 Bionic işlemcilerinde TSMC tarafından geliştirilen 3nm üretim teknolojisini kullanacak.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 14 serisi ardından gözler Apple’ın yeni akıllı cihazlarına çevrildi. Apple M3 ve A17 Bionic işlemciler ile ilgili bazı bilgiler sızdırıldı.

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 14 ailesi, 7 Eylül’de gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı. A16 Bionic işlemcisine sadece iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde yer veren Apple, yeni işlemci için çalışmalara başladı. Yeni işlemcinin de iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağı tahmin ediliyor.

Apple M3 ve A17 Bionic, 3nm teknolojisiyle üretilecek

Apple, ARM tabanlı Mac serisi ile masaüstü ve dizüstü bilgisayar pazarında yeni bir çağ başlattı. Geçtiğimiz aylarda M2 işlemcisini tanıtan şirket, 5nm teknolojisiyle ürettiği cihazlarla kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı.

TSMC’nin N3 adını verdiği ilk jenerasyon 3nm üretim teknolojisini geliştirdiği biliniyor. İddialara göre şirket, N3E adını verdiği yeni nesil üretim teknolojisi için Apple ile anlaşma sağladı.

Performans ve verimlilik konusunda ilk jenerasyondan daha iyi konumda olan N3E, 2023 yılında tanıtılacak Apple cihazların temelini oluşturacak. Bununla birlikte Apple, TSMC tarafında üretilen ilk jenerasyon 3nm üretim teknolojisiyle iPad işlemcisi geliştirecek.

Henüz kesinleşmese de gelecek ay M2 işlemcili iPad Pro modelinin tanıtılması bekleniyor. İkinci jenerasyon 5nm teknolojisiyle üretilen Apple M2 işlemci, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

3nm işlemcilerde 40 çekirdekli yapıya izin verecek dört kalıbın olacağı söylentiler arasında yer alıyor. Apple M1 işlemcinin 8 çekirdekli, M1 Pro ve M1 Max işlemcilerin ise 10 çekirdekli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bu yılın başlarında TSMC’nin çip üretimi konusunda sorun yaşadığı iddia edilmişti. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da şirketin sorunların üstünden gelerek ar-ge çalışmalarına başladığı tahmin ediliyor.

TSMC, yarı iletken endüstrisinde diğer şirketlere sabit bir çip tedariki sağlayabildiği için yarı iletken sıkıntısından en çok etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Analistler, TSMC’nin 3nm sürecinde sorun yaşaması durumunda AMD ve Nvidia gibi şirketlerin 5nm teknolojisiyle yoluna devam edeceğini belirtiyor.