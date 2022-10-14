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3x3 heyecanı yine Lefkoşa’da yaşanacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin KKTC Basketbol Federasyonu ile birlikte ikinci kez düzenleyeceği ‘Lefkoşa 3X3’ için hazırlanan protokol imzalandı.
3x3 heyecanı yine Lefkoşa’da yaşanacak

Birinci geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlenen ‘ Lefkoşa 3X3’ renkli görüntülere sahne olmuş, sportif organizasyon yanında sosyal bir etkinlik olarak da hem basketbol tutkunları hem de yurttaşların yoğun katılımına sahne olmuştu.

Bu yıl 27-29 Ekim tarihlerinde yine Merkez Lefkoşa’da düzenlenecek turnuva için protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit imza koydu. Başkan Harmancı: Sporun da Başkenti olan Lefkoşa’da 3x3 için hazırız Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı imza töreninde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sporun da başkenti olan Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl düzenlenen 3X3 organizasyonunun her kesimin beğenisini kazanan özel bir etkinlik olduğunun altını çizerken, bu yıl da aynı kalite, coşku ve heyecanın yaşanması için çalışacaklarını belirtti.

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ise LTB’ye ve Başkan Harmancı’ya basketbola verdikleri destek nedeni ile teşekkür ederken, iki kurumun iş birliğinin geçtiğimiz yıl harika bir organizasyon ortaya çıkardığını, bu yıl da Lefkoşa 3X3’ün ses getirecek bir organizasyon olacağına inandığını söyledi.

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