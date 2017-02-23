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“4.5 G tekelleşmeyi değil kartelciliği getirmekten öteye geçmeyecek”

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“4.5 G tekelleşmeyi değil kartelciliği getirmekten öteye geçmeyecek”
Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, GSM operatörlerinin yeni fiber alt yapısı için devlete baskı yaptığını savundu.

“4.5 G tekelleşmeyi değil kartelciliği getirmekten öteye geçmeyecek” görüşünü paylaşan Soysan, Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurulu’ndan, ‘rekabet artacak, hizmetler ucuzlayacak’ söylemleriyle yapılan baskıları dikkate almayıp, devletin haberleşme üst kurulu olarak doğru tarafta yer almasını istedi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin güçlenmesine yönelik adımların önünün açılmasını isteyen ve Tel-Sen’in haberleşme konusundaki sıkıntılarla ilgili çözüm önerilerinin ortada olduğunu ifade eden Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün GSM şirketlerini ziyaret etmesini eleştirdi, “Bakanın bu konudaki açıklamalarını kınıyoruz” dedi.

Yazılı bir açıklamayla Dürüst’e “özel sektöre değil, Telekomünikasyon Dairesi’ne zaman ayırın” çağrısı da yapan Soysan, “Halkın ve toplumun tepkilerine rağmen Sayın Ulaştırma Bakanının GSM operatörlerine ziyaret başlatması, onların görüşleri doğrultusunda hareket etmek istemesi, bu konuda basına açıklama yapması düşündürücüdür, manidardır” ifadesine yer verdi.

GSM operatörlerinin Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapısının peşkeşini istediğini savunan Soysan, “Sayın Ulaştırma Bakanı’nın bu talepleri dikkate almamasını, yeni bir fiber alt yapısı oluşturulmasına ön ayak olmamasını talep ediyoruz” dedi.

“4.5 G TEKELLEŞMEYİ DEĞİL KARTELCİLİĞİ GETİRMEKTEN ÖTEYE GEÇMEYECEK”

Tamay Soysan, yazılı açıklamasında şunları aktardı:

“Gelinen noktada 4.5G tekelleşmeyi değil kartelciliği getirmekten öteye geçmeyecek, halk bir kez daha alternatifsiz, fahiş fiyat uygulamalarıyla karşı karşıya bırakılacak

Sayın Kemal Dürüst’ten beklediğimiz dairenin güçlenmesine yönelik adımların önünü açmasıdır. Bunun yolu Tel-Sen ve çalışanlarla birlikte hareket etmekten geçer.”

BİLGİ TEKNOLOJİ VE HABERLEŞME KURULU’NA ÇAĞRI: ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN

TEL-SEN’in yanlış adımların karşısında olacağını ifade eden Tamay Soysan, şunu belirtti:

“Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurulu’na düşen görev, ‘rekabet artacak, hizmetler ucuzlayacak’ söylemleriyle yapılan baskıları dikkate almamaktır.

Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Kurulu, devletin haberleşme üst kurulu olarak doğru tarafta yer almalıdır. Bunun yolu da telekomünikasyon alt yapısının sermaye peşkeş çekilmesinden değil, devletin haberleşme alt yapısına sahip çıkılmasından geçiyor.”

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