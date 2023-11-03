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4-5 kişilik bir aile, bu yıl zeytinyağı ihtiyacı için 6 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda!

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İklim şartları nedeniyle bu yıl hasat sezonu buruk başlayan zeytin rekoltesi, zeytinyağı fiyatlarını da geçtiğimiz yıla göre ikiye katladı.
4-5 kişilik bir aile, bu yıl zeytinyağı ihtiyacı için 6 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda!

Sofraların vazgeçilmezi zeytinyağı fiyatları geçen yıla kıyasla bu yıl cep yaktı. Bu yılki fiyatıyla adından söz ettiren zeytinyağı, litresi 250, 300 TL’den tüketiciye ulaşır oldu. Geçtiğimiz yıl litresi 60, 70 TL civarında olan zeytinyağının, bu yıl 300 TL’ye kadar çıkması en çok da ev hanımlarını üzdü. Her yıl ortalama 20 litre arası zeytinyağı kullanan 4, 5 kişilik bir aile, bu yıl 6 bin TL’yi gözden çıkarmak durumunda…

Fabrikada ucuz, elden pahalı!

Fiyatların artmasıyla, tüketimini kısmadan, “Nasıl daha uygun fiyata zeytinyağı bulurum” düşüncesine kapılan ev hanımları çareyi zeytinyağı fabrikalarında buldu. Fabrikalardaki fiyatların daha düşük olduğunu iddia eden bazı vatandaşlar, oradan yağ alınabileceğini belirtti.

Yağ değirmenlerindeki 5 Litrelik bir şişe zeytinyağının bin 250 TL olduğunu anlatan bazı vatandaşlar, elden yapılan satışlarda fiyatların bin 500 TL olduğunu dile getirdi.

Haberin Sesi-2023

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