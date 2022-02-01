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4.5 Metrelik Kral Kobrayı Çıplak Elle Yakaladı

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4.5 Metrelik Kral Kobrayı Çıplak Elle Yakaladı
4.5 Metrelik Kral Kobrayı Çıplak Elle Yakaladı

Tayland'ın güney Thai bölgesi Krabi'de yaşanan olayda, bölgede çalışan gönüllü bir işçi, çıplak elleriyle dev bir kral kobra yakaladı.

Dev yılan, bir palmiye plantasyonuna girdikten sonra yerel halk tarafından ihbar edilen dev yılanın yakalanma görüntüleri internette çok sayıda paylaşım aldı.

The Thaiger'da yer alan bir habere göre dev yılan 4.5 metre boyunda ve 10 kilo ağırlığındaydı. 40 yaşındaki gönüllü Sutee Naewhaad'ın yılanı yakalayıp bir çantaya koyması ise 20 dakika sürdü.

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