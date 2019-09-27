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4. Açık Kapı Festivali…ilk sivil toplum fuarı yarın Lefkoşa Kumsal Parkı'nda gerçekleşiyor

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4. Açık Kapı Festivali'nin ilk Sivil Toplum Fuarı yarın Lefkoşa Kumsal Parkı'nda gerçekleştiriliyor.
4. Açık Kapı Festivali…ilk sivil toplum fuarı yarın Lefkoşa Kumsal Parkı'nda gerçekleşiyor

Sivil Alan ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak Lefkoşa Sivil Toplum Fuar’ında, 27 sivil toplum örgütünün (STÖ) temsilcileri bilgi masalarında soruları yanıtlayıp bilgiler verecek; ayrıca etkinlikte konserler, dans gösterileri ve çocuk aktiviteleri sunulacak. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 4. Açık Kapı Sivil Toplum Festivali, STÖ’lerle ilgili farkındalık ile STÖ’lerin görünürlüğünü artırmak, gönüllülüğü teşvik etmek ve sivil toplum örgütleri ile diğer paydaşların işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. 

4. Açık Kapı Festivali çerçevesinde, Lefkoşa Sivil Toplum Fuarı’nın ardından üç Sivil Toplum Fuarı daha düzenlenecek. 

Fuarlar, 5 Ekim Cumartesi, İskele/TrikomoMakenzi; 12 Ekim Cumartesi, Mağusa, Mağusa Kale Pasajı; 13 Ekim Pazar, Lefke/Lefka Merkez’de 15:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

Fuarların yanı sıra, bir ay süren festival çerçevesinde 15 Ekim’e dek, sivil toplum örgütleri, film ve belgesel gösterimleri, doğa yürüyüşleri, köy festivalleri, atölyeler, paneller, seminerler gibi birçok etkinlik düzenleyerek halka kapılarını açık tutacak.

4. AçıkKapı Festivali programına www.sivilalan.eu,  www.facebook.com/civicspacesivilalan  ve https://www.instagram.com/civicspacesivilalan sayfalarından ulaşılabilir . 

Festival hakkında daha fazla bilgi 227 65 05, 0542 878 42 14 numaralı telefonlar ve bilgi@sivilalan.eu adresinden temin edilebilir.

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