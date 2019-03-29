  • BIST 93.784
  • Altın 231,207
  • Dolar 5,6359
  • Euro 6,3264
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...

» »
Faydaları saymakla bitmeyen bademi birde suda bekleterek tüketmeyi deneyin! Faydasına fayda katan bu işlem sonrası 4 bademi yerseniz işte vücudunuza sağlayacağı olumlu etkileri...
4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...

Magnezyum, çinko, kalsiyum, omega 3 ve E vitamini ve mineral açısından zengin olan badem, suda bekledikçe içeriğindeki enzimleri açığa çıkarır. Islanan bademi vücudumuz hızlı bir şekilde hazmeder ve sindirir.

Enerji verir. İçinde bulunan bakır, riboflavin ve magnezyum metabolizma hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır

Suda bekleyen badem; potasyum, tekli doymamış yağ ve protein yönünden güçlüdür. Badem, damarlara zarar veren iltihabı söker. E vitamini sayesinde ise kalp rahatsızlıklarını en aza indirir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ani kalp krizini önler.

Kolesterol probleminiz varsa bunun içinde günde 4 adet ıslatılmış badem tüketebilirsiniz. Bademde bulunan E vitamini ve kalsiyum, kolesterol seviyesini dengeleyecektir.

Düzenli olarak tüketildiğinde vücutta zararlı maddelerin birikmesine engel olacaktır. Kolon aracılığıyla yiyeceklerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kolon kanseriyle mücadele eder.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrodizyaklar cinsel arzuyu gerçekten artırır mı?28 Mart 2019 Perşembe 12:52
  • İlk doğumundan 26 gün sonra ikiz dünyaya getirdi28 Mart 2019 Perşembe 11:17
  • Bakterilerin havada binlerce kilometre gidebildiği tespit edildi28 Mart 2019 Perşembe 11:12
  • Endonezya'da denizkızı heykellerine bluz giydirildi27 Mart 2019 Çarşamba 22:50
  • AP, tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı27 Mart 2019 Çarşamba 22:42
  • Tüm gençler Bipolar mı?27 Mart 2019 Çarşamba 12:44
  • En son Nurmagomedov'dan dayak yemişti: UFC dövüşçüsü McGregor kariyerine son verdi26 Mart 2019 Salı 13:19
  • Salah'ın annesi: Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım26 Mart 2019 Salı 11:59
  • Game of Thrones şimdi spor ayakabılarında26 Mart 2019 Salı 10:15
  • Spice Girls grubunun cinsel ilişki itirafında yeni gelişme25 Mart 2019 Pazartesi 17:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti