4 adet bademi 24 saat boyunca suda bekletirseniz...

Faydaları saymakla bitmeyen bademi birde suda bekleterek tüketmeyi deneyin! Faydasına fayda katan bu işlem sonrası 4 bademi yerseniz işte vücudunuza sağlayacağı olumlu etkileri...

Magnezyum, çinko, kalsiyum, omega 3 ve E vitamini ve mineral açısından zengin olan badem, suda bekledikçe içeriğindeki enzimleri açığa çıkarır. Islanan bademi vücudumuz hızlı bir şekilde hazmeder ve sindirir.

Enerji verir. İçinde bulunan bakır, riboflavin ve magnezyum metabolizma hızlandırır ve kilo vermeyi kolaylaştırır

Suda bekleyen badem; potasyum, tekli doymamış yağ ve protein yönünden güçlüdür. Badem, damarlara zarar veren iltihabı söker. E vitamini sayesinde ise kalp rahatsızlıklarını en aza indirir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ani kalp krizini önler.

Kolesterol probleminiz varsa bunun içinde günde 4 adet ıslatılmış badem tüketebilirsiniz. Bademde bulunan E vitamini ve kalsiyum, kolesterol seviyesini dengeleyecektir.

Düzenli olarak tüketildiğinde vücutta zararlı maddelerin birikmesine engel olacaktır. Kolon aracılığıyla yiyeceklerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kolon kanseriyle mücadele eder.