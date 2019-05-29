4 anket şirketinden İstanbul değerlendirmesi: İşte yarışı önde götüren aday

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçiminde 2 aday öne çıkmış durumda Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım. Seçime sayılı günler kala anket şirketleri de İstanbul seçimiyle ilgili değerlendirmelerini duyurmaya başladılar. Bu anket şirketlerinden MAK, Konsensus, Genar ve A&G araştırma şirketlerinin başkanları da son anketleriyle ilgili rakamları paylaştılar. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat “23 Haziran’da 31 Mart’taki gibi bir fark değil de daha somut 1-2 puanlık bir fark bekliyorum” derken, Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, “Son seçime göre Ekrem İmamoğlu oyunu 1 puan arttırmış görünüyor” dedi.

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş da, “31 Mart’ta önde başlayan Binali Bey’di, 23 Haziran için ise bu Ekrem Bey’in tarafına kaymış durumda. Seçim gecesi yine bizi nefes nefese bir yarış bekliyor.” ifadelerini kullandı. A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür ise YSK kararı sonrası 3 araştırma yaptıklarını açıklayarak rakam verdi: “İlk yaptığımız ankette Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım karşısında 6-7 puan öndeydi. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda bu oran 2-3 puana düştü.”

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı ve GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş Habertürk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında; A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür ise RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’ın Bide Bunu Dinle programında İstanbul seçimlerine ilişkin anket verilerini açıkladı.

İşte anketçilerin İstanbul seçimlerine ilişkin yaptıkları değerlendirmeler ve anket veriler:

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat:

İlk defa bu seçimde AK Parti savunma bazlı bir seçim stratejisi izliyor. Daha önceki seçimlerde hep proaktif olan partiydi AK Parti. Bu 23 Haziran’a kadar böyle devam ederse onlar için büyük sıkıntı çıkaracak cinsten. Ayrıca AK Partili seçmen bile “çaldılar” söylemine inanmıyor. Çünkü iktidarda olmak mağduriyet algısı ile çok çelişen bir söylem. Vatandaş Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının alındığına inanıyor.

İmamoğlu’na oy verenler ile Yıldırım’a oy verenler arasında bir geçiş yok dolayısıyla partiler şuanda sandığa gitmeyen ve diğer partilere oy veren yüzde 7’lik seçmenin peşinde ve ona göre strateji belirliyorlar. Ancak 23 Haziran’da 31 Mart’taki gibi bir fark değil de daha somut 1-2 puanlık bir fark bekliyorum.

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı:

Ekrem İmamoğlu “mağdurdur” algısı var fakat oya dönüşmüyor. 1-2 puan üzerine ekledi ama daha büyük bir etki yapması bekleniyordu. Ben bu seçimde düşünülenin aksine seçime katılımın biraz daha düşeceğin düşünüyorum. Çünkü bu çekilen adaylara oy veren seçmenler iki iddialı adaya oy vermediler ve verecekleri anlamına da gelmiyor. Son seçimde ortaya çıkan oy oranları itibarı ile Ekrem İmamoğlu oyunu 1 puan arttırmış görünüyor. Ancak Binali Yıldırım da çok fazla oy kaybetmiş gözükmüyor.

AK Parti’nin 31 Mart’ta yaptığı en büyük yanlış HDP seçmenimi söylemleriyle karşısına almakte ve bu seçmeni CHP’ye doğru itti. HDP seçmeni açısından bu durum 23 Haziran’da da çok fazla değişmeyecek çoğunluk yine Ekrem İmamoğlu’na oy verecek.

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş:

Ben Binali Bey’in aldığı oy oranını başarılı buluyorum. Sembolik anlamda ya da siyaseti semboller üzerinden yürütme anlamında da Ekrem İmamoğlu’nu başarılı buluyorum. 31 Mart’ta önde başlayan Binali Bey’di, 23 Haziran için ise bu Ekrem Bey’in tarafına kaymış durumda. Seçim gecesi yine bizi nefes nefese bir yarış bekliyor.

A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür:

İnsanların siyasi tercihlerini belirleyen şey gündelik hayattaki durum ve ekonomi. 23 Haziran’a giderken YSK’nın iptal kararının elbette bir etkisi olacaktır ama ana etken vatandaşın hayatından memnun olup olmaması. Ayrıca 31 Mart’a nazaran çok büyük oy değişimleri olacağı kanaatinde değilim. Bizleri takip edenler müsterih olsun 23 Haziran’da aradaki fark bindelik hesaplarla olmayacak kazanan belirgin bir farkla kazanacak. YSK kararı sonrası 3 araştırma yaptık. İlk araştırmada Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım karşısında 6-7 puan öndeydi. Sonra bu durum 2-3 puana düştü.