4 anket şirketinin yöneticisi İmamoğlu - Yıldırım yayınını değerlendirdi: "Binali Bey büyük bir fırsatı kaçırdı"

"İki aday da seçimleri kaybetmelerine neden olacak bir hata yapmadılar"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geçen pazar akşamı gerçekleşen CHP'li Ekrem İmamoğlu - AKP'li Binali Yıldırım- ortak canlı yayınına ilişkin olarak 4 kamuoyu araştırma şirketinin yöneticisiyle konuştuğunu aktardı.

OPTİMAR Araştırma'dan Hilmi Daşdemir, ANAR Araştırma'dan İbrahim Uslu, GENAR Araştırma'dan İhsan Aktaş ve KONSENSUS Araştırma'da Murat Sarı'nın görüşlerine başvuran Selvi, "İki aday da seçimleri kaybetmelerine neden olacak bir hata yapmadılar" değerlendirmesi yaptı.

Daşdemir, Selvi'nin "Binali Yıldırım’ı nasıl buldunuz?" sorusuna, "Binali Bey süreç içinde daha iyiydi. Birazcık daha rakibini saldırganlaştırabilecek bir söylem içinde olabilirdi. Ona girmedi. O açıdan büyük bir fırsatı kaçırmış oldu." yanıtını verdi.

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