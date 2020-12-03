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4 Aralık Dünya Madenciler Günü...Yerbilimi Mühendisleri Odası açıklama yaptı

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Yerbilim Mühendisleri Odası, 4 Aralık Dünya Mandeciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı
4 Aralık Dünya Madenciler Günü...Yerbilimi Mühendisleri Odası açıklama yaptı

 Yerbilim Mühendisleri Odası, mesleğin tüm gereksinimlerinin sürekli takipçisi olacaklarını, aktivitelerin çevre uyumu ve güvenli bir biçimde devamında gayret göstereceklerini, gerekli rehabilitasyon çalışmalarının da en kısa sürede hayata geçirilebilmesi için uğraş vereceklerini belirtti.

Yerbilim Mühendisleri Odası, 4 Aralık Dünya Mandeciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyanın en eski mesleklerinden birisi olan madenciliğin, medeniyetin gelişmesinde en önemli rollerden birini üstlendiği ve üstlenmeye devam etmekte olduğunu kaydetti.

Roma İmparatorluğu zamanında, yaşayan Santa Barbara’nın babasının gazabından kaçarak, İzmit yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığındıkları anımsatılan açıklamada, çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleştiği belirtildi.

Santa Barbara’nın bu mağaraya yerleştiği tarih olan 4 Aralık’ın, önce Anadolu’da daha sonra da Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanılmakta olduğu kaydedildi. 

Madenciliğin ağır ve tehlikeli bir iş kapsamında olup, meydana gelen kazalarda yaralanmalar ve can kayıpları meydana geldiği belirtilen açıklamada, bu uğurda canlarını veren tüm madenciler anıldı.  

Madenciliğin çoğu kez kıymetli madenleri de içerdiğinden, günümüzde petrol ve doğal gazda gözlemlenen sömürü düzeninin bu alanda da yaygın olduğunu, buna karşı mücadelelerin de  sürdürülmekte olduğu kaydedilen açıklamada, ülkede yine sömürü düzeni ile uyumlu olarak 1930’lu yıllarda başlayarak üretim yapmış olan C.M.C tarafından bakır ve altın üretimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakır madenciliğinin Güney’de üretiminin sürmekte, Kuzey de ise çevre sorunu olarak süregelmekte olduğu kaydedilen açıklamada, atıl haldeki Lefke Karadağ Ocağı ve C.M.C işletme tesis alanlarının acilen rehabilitasyon edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ülkede, madencilik aktiviteleri kapsamında yer alan taşocaklarının, ağır ve tehlikeli iş kapsamında yer aldığı kaydedilen açıklamada, mevcut çalışmaların, Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü’ne uygun olarak denetlenmekte olduğu belirtildi. 
 
CMC’den kalan atıkların ve taşocaklarında geçmişteki işletme yöntemlerinden kaynaklanan çevre sorunlarının da ivedilikle çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Oda’nın bu sorunların çözümü konusunda takipçisi olmaya devam edeceği kaydedildi. 
 
Yerbilim Mühendisleri Odası, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vasıtasıyla, dünyada hayatlarını kaybeden madencileri saygıyla anarak, mesleğin tüm gereksinimlerinin sürekli takipçisi olacaklarını, aktivitelerin çevre uyumu ve güvenli bir biçimde devamında gayret göstereceklerini, gerekli rehabilitasyon çalışmalarının da en kısa sürede hayata geçirilebilmesi için uğraş vereceklerini belirtti. 

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