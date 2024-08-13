4 ay önce vatandaş oldu: 20 yaşındaki kıza cinsel saldırı...

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Engin Yıldız mahkemede olguları aktardı.

Polis, Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde bir kırtasiye dükkanında çalışan 59 yaşındaki zanlının 12 Ağustos 2024 tarihinde saat 11.50 sıralarında işyerine müşteri olarak gelen 20 yaşındaki genç kıza, yalnız kaldıkları bir anda cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının Ç.K.’nin kalçasını sıktığını, göğsünü okşadığını, zorla dudaklarından öpmeye çalıştığını ve bu esnada,” erkek arkadaşında sana böyle dokunacak” dediğini aktardı.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün çalıştığı işyerinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandıktan hemen sonra beyanında “isteyerek yapmadım, elim çarptı” dediğini, ancak incelenen iş yeri kamera görüntülerinde suçun işlendiğinin aşikar olarak görüldüğünü açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Mehmet Özyay, polise bazı sorular yöneltti. Polis, sorulan sorular üzerine şikayetin devam ettiğini, zanlının ilk etapta suçunu kabul etmese de daha sonra davasını kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 4 ay önce vatandaş olduğunu ancak işlenen suçun hapislik öngördüğünü belirterek, zanlının hapis yatmamak için kaçabileceğini söyledi.

Savcı Özyay da ülkede cinsel suçlarda artış olduğunu, kısa süre önce vatandaş olan zanlının henüz daha yeni kimlik almışken böyle bir suç işlediğini, davasını kabul ettiğini, hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı ise tutuklu yargı talebine itiraz ederek, zanlının teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Zanlının uzun süredir KKTC’de yaşadığını, kısa süre önce de vatandaş olduğunu ve kaçma ihtimali bulunmadığını kaydeden zanlı avukatı, mahkemeye 2 kefil dinletti.

Gerçekleştirilen duruşmanın ardından huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının işlediği iddia edilen suçların ciddi ve toplumda infial yaratan suçlar olduğunu belirterek, kaçmasını önlemek amacıyla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.