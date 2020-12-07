4 aylık bebeğe yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs teşhisi konuldu (Güncellendi)

Cihangir’de 4 aylık bir bebeğin Covid-19 olduğu öğrenildi.
Bebeğe hastalığın nenesinden bulaştığı belirtildi. Bebeğin tedavisine başlandı.
Covid-19 testi pozitif çıkan bir annenin 20 haftalık bebeğinin de test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Bu bilgi henüz resmi kaynaklar doğrulamadı.
DETAY GAZETESİ'nin hastane kaynaklarından öğrendiği bilgiye göre, dün Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınan 20 haftalık bebeğin herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor.
Bebeğin virüsü annesinden bulaştığı da tespit edildi.
20 haftalık bebek ile birlikte anne karantinada tutuluyor.
Bu bilgi henüz resmi kaynaklar doğrulamadı.
SAĞLIK BAKANLIĞI'nın açıklama yapması bekleniyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.