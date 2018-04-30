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4 Belediyede toplam 8 Meclis üyesi artışı var

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Kıbrıs Türk halkı, dört yılda bir yapılan yerel seçim için 24 Haziran’da sandığa giderek 28 belediye başkanı, 280 belediye meclis üyesi, 237 muhtar ve 948 ihtiyar heyeti üyesini seçecek.
4 Belediyede toplam 8 Meclis üyesi artışı var

 

Ülkede bir süredir gündemin ön sıralarında yer alan yerel seçimlerle ilgili yasal süreç ilerliyor.

TAK muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) aldığı bilgiye göre seçim süreci ve seçim yasakları 15 Mayıs Salı günü başlayacak. Bunun öncesinde YSK seçim takvimini duyuracak. Meclis’te yapılan yasa değişikliğiyle sadece bu seçimde uygulanmak üzere seçim yasakları 60 günden 40 güne düşürülmüştü.

Yerel seçim tarihinin saptanmasıyla ilgili kararın Meclis Genel Kurulu’nda bugün onaylanmasının ardından YSK da 24 Haziran’da seçilecek belediye meclis üyeleriyle ihtiyar heyeti üyelerinin sayılarını açıkladı.

Buna göre seçmenler 24 Haziran’da 28 belediye başkanı, 280 belediye meclis üyesi, 237 muhtar ve 948 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere oy kullanacak.

Seçim ve Halkoylaması Yasası ve Belediyeler Yasası uyarınca yapılan hesaplamalarla, nüfus artışı nedeniyle bazı belediye meclis üyelerinin sayılarında son yerel seçimin yapıldığı 28 Haziran 2014’e göre artış oldu.

YSK’nın duyurusuna göre, Değirmenlik Belediyesi’nin meclis üyesi sayısı 10’dan 12’ye, Lefkoşa Belediyesi’nin 22’den 24’e, Gazimağusa Belediyesi’nin 16’dan 18’e, Girne Belediyesi’nin ise 14’ten 16’ya yükseldi.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

YSK’nın belediye meclis üyelikleriyle ilgili duyurusuna göre 24 Haziran’da yapılacak seçimle belirlenecek belediyelerin meclis üyesi sayıları şöyle:

LEFKOŞA İLÇESİ:

  1. Akıncılar Belediyesi 6
  2. Alayköy Belediyesi 8
  3. Değirmenlik Belediyesi 12
  4. Gönyeli Belediyesi 12
  5. Lefkoşa Belediyesi 24

GAZİMAĞUSA İLÇESİ:

  1. Akdoğan Belediyesi 8
  2. Beyarmudu Belediyesi 8
  3. Gazimağusa Belediyesi 18
  4. Geçitkale Belediyesi 8
  5. İnönü Belediyesi 8
  6. Paşaköy Belediyesi 8
  7. Serdarlı Belediyesi 8
  8. Tatlısu Belediyesi 6
  9. Vadili Belediyesi 8
  10. Yeniboğaziçi Belediyesi 10

GİRNE İLÇESİ:

  1. Alsancak Belediyesi 8
  2. Çatalköy Belediyesi 8
  3. Dikmen Belediyesi 10
  4. Esentepe Belediyesi 8
  5. Girne Belediyesi 16
  6. Lapta Belediyesi 10

GÜZELYURT İLÇESİ:

  1. Güzelyurt Belediyesi 14

İSKELE İLÇESİ:

  1. Büyükkonuk Belediyesi 8
  2. Dipkarpaz Belediyesi 8
  3. İskele Belediyesi 10
  4. Mehmetçik Belediyesi 8
  5. Yeni Erenköy Belediyesi 10

 LEFKE İLÇESİ:

  1. Lefke Belediyesi 10

YSK, Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 52. maddesinin (2)’nci fıkrasının verdiği yetkiye istinaden, 43/2009 sayılı Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nın 6. maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince, ilçeler itibarıyla köy ve mahallelerin çıkaracağı İhtiyar Heyeti Üyeliği sayılarını saptayarak duyurdu.

Buna göre Lefkoşa ilçesinde 208, Gazimağusa’da 220, Girne’de 212, Güzelyurt’ta 64, İskele’de 192 ve Lefke’de de 52 olmak üzere toplam 948 ihtiyar heyeti üyesi seçilecek.

24 Haziran’da yapılacak yerel seçim, Lefke’nin ayrı ilçe olarak katılacağı ilk yerel seçim olacak.

Daha önce 24 Haziran’da yapılacağı duyurulan üniversite giriş sınavıyla çakıştığı için yasa değişikliği yapılarak 1 Temmuz’a alınan yerel seçim, Türkiye’de 24 Haziran’da erken seçim kararı alınması ve üniversite sınavının da 1 Temmuz’da yapılacağının açıklanmasıyla tekrardan 24 Haziran’da yapılacak.

Meclis’te bu yöndeki düzenlemeyi içeren karar tasarısı bugün ivedilikle görüşülerek onaylandı.

Meclis’ten alınan bilgiye göre Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 52 (2) maddesi uyarınca, seçim yasaklarının başlamasından 15 gün önce YSK’nın meclis üyesi ve ihtiyar heyeti üyesi sayılarını Resmi Gazete’de ilan etmesi gerektiği için söz konusu yasa ivedilikle ele alındı.

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