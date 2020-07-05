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4 bin dolara altın maske yaptırdı

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Hindistan’da bir iş adamı Koronavirüs'ten korunmak için yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske yaptırdı.
4 bin dolara altın maske yaptırdı

Hindistan’da bir iş adamı Koronavirüs'ten korunmak için yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske yaptırdı.


Hindistanlı iş adamı Shankar Kurhade, Koronavirüs salgınına karşı en etkili tedbirlerden biri olan maske takma konusunda daha önce görülmemiş bir şey yaptı. Yaklaşık 4 bin dolar değerinde altın maske takan Kurhande, maskenin ağırlığının ise 55 gram olduğunu söyledi.

 

Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde yaşayan Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti. Hindistanlı iş adamı, altın maskenin virüse karşı koruyuculuğu konusunda emin olmadığını ancak temizlik ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti.


Son verilere göre 675 bin 453 vakanın tespit edildiği Hindistan’da, korona virüs nedeniyle 19 bin 300 kişi hayatını kaybetti.

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