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4 bin nüfuslu köy Covid-19 vakalarını sıfırlamayı başardı

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Düzce merkeze bağlı, salgının zirve dönemde günlük 20 civarında vaka görülen Aydınpınar köyünde vatandaşlar, Covid-19 tedbirlerine uyarak vaka sayısını sıfırladı.
4 bin nüfuslu köy Covid-19 vakalarını sıfırlamayı başardı

4 bin kişinin yaşadığı Aydınpınar köyü sakinleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz yerine getirirken, esnaf da işyerlerini 10 günde bir dezenfekte etmeye başladı.

Kahvehaneye ve camiye giden vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken cenazelere katılım 10-15 kişiyle sınırlı kaldı.

Muhtar Özcan Ersoy, tüm kurallara uyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “1500 haneli 4 bin nüfuslu köyümüz var. Aileleri uyardık. Pandemiden dolayı elimizden gelen yardımı yaptık. İhtiyaçlarını giderdik. Vatandaşlar gibi esnaflar da tüm kurallara uydu. Düzce’ye giderken ayakta yolculuk etmedik. Şu an sıfır vakamız var. Sağlık ocakları ve aile hekimlerimiz bize her konuda yardımcı oldular.”

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