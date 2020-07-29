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4 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı

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4 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı
4 bin TL destek ödemesi başvuruları başladı

Çalışma Bakanlığı, 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası Madde 8(6)(D) altında yapılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nün Geçici 15’inci maddesi Kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara,  işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla, Temmuz 2020 ve Ağustos 2020 ayları için aylık 2,000 TL olmak üzere toplam 4,000TL destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışana 2,000 TL destek ödemesi yapılabilmesi için işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmaması, borcu olması halinde borcunu yapılandırmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşul.

Ancak işverenin önceki devrelere ait borcu olmayıp sadece Şubat 2020 ayından sonraki devrelere ait yatırım borcu bulunması ve işverenin bu yönde talebi olması halinde işverenin imzalayacağı taksitlendirme anlaşmasının ilk ödeme tarihi Ocak 2021 olarak düzenlenecek.

Destek ödemesinden faydalanmak isteyenler,  Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü ‘nün yürürlüğe girdiği tarih olan 24.7.2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi olan ssd.gov.ct.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak  online başvuru yapacak.

Kapsam dışı işyerleri

Bir işverene ait birden fazla işyeri olması halinde işverenden tek bir işyeri için başvuru alınacak ve her işveren için sadece bir destek ödemesi yapılacak.

İşyerindeki çalışan sayısı değerlendirilirken, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü yürürlüğe girdiği tarih olan 24.07.2020 tarihindeki Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki ilgili işveren adına kayıtlı çalışan sayısı dikkate alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren işyerleri, marketler, kasaplar, eczaneler, klinikler, döviz büroları, emlak büroları, benzin istasyonları, gece kulüplerini ve kuyumcuların bu destek ödemesi kapsamının dışında tutulduğu da belirtildi.

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