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4 Binaya girerek hasar veren şahıs tutuklandı

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Lefkoşa’da eylül ve ekim aylarında 3’ü banka şubesi olmak üzere 4 binaya girerek hasar veren  şahıs tespit edilerek tutuklandı.
4 Binaya girerek hasar veren şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da eylül ve ekim aylarında 3’ü banka şubesi olmak üzere 4 binaya girerek hasar veren  şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  “bina açma ve kasti hasar” suçları ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, meselelerde zanlı olarak görülen E.C.A.(E-28), dün  Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Bültene göre yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın işlediği suçlar şöyle saptandı:

“23.09.2020 tarihinde, Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası'nın güneye bakan camını kırarak hasara uğrattı; 26.09.2020 tarihinde, Lefkoşa’da Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Teknocell isimli iş yerinin ana giriş kapısını asma kilidi suç işleme niyeti ile tasarrufunda bulunan demir kesme aleti ile kesip hasara uğrattı; 27.09.2020 tarihinde Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Capital Bank isimli bankanın batıya bakan ana giriş kapısını açarak içeriye girdiği ve banka içerisindeki alarm ışığını sökerek hasara uğrattı ve 31.10.2020 tarihinde de, Demirhan'da faaliyet gösteren Capital Bank’ın penceresinin alüminyumdan mamul parmaklıklarını tasarrufunda bulundurduğu demir kesme makası ile kesip hasara uğrattıktan sonra bir cürüm işlemek kasti ile içeriye girip tavan kamerasını sökerek hasara uğrattığı tespit edildi.” 

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