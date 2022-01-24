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SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

4 CAN KAYBI, 442 VAKA

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Son 24 saatte 4 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 28.461  olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 631 kişi taburcu edilmiştir.
4 CAN KAYBI, 442 VAKA

Son 24 saatte 4 kişi vefat etmiş, yapılan test sayısı 28.461 olup, 442 pozitif vakaya rastlanmış, 631 kişi taburcu edilmiştir.

214 kişi Lefkoşa, 110 kişi Girne, 83 kişi Mağusa, 23 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

24  Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 28.461    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  442  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı:  442  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 631

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.254.684

Toplam Vaka Sayısı: 51.036  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.954

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4923      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4851 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 161

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1847

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  350     

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı:  571

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3651      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117670  

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