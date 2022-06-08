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4. Cumhurbaşkanı Akıncı: 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi, demokratik, adil, dürüst bir seçim değildi

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"AKP yönetimindeki Türkiye devlet kurumlarının ve buradaki temsilcilerinin başrol oyuncuları olduğu müdahalelerin, her yönüyle yaşandığı bir seçimdi."
4. Cumhurbaşkanı Akıncı: 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi, demokratik, adil, dürüst bir seçim değildi

İşte açıklama;

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi, demokratik, adil, dürüst bir seçim değildi. AKP yönetimindeki Türkiye devlet kurumlarının ve buradaki temsilcilerinin başrol oyuncuları olduğu müdahalelerin, her yönüyle yaşandığı bir seçimdi. Ölüm tehditleri yanında , en ağır hakaretlerin yapıldığı, elçiliğin seçim karargahı olarak kullanıldığı, gerçek halk iradesinin yansımaması için her türlü entrikanın çevrildiği bilinen gerçeklerdir. BRT de, aldığı talimatlar çerçevesinde istenilen rolünü oynadı.

Bu büyük suç zincirinin küçük bir halkası olarak BRT müdürünün mahkumiyet kararı üzerinde tartışılıyor. Ben hiç kimsenin hapsedilmesinden elbette mutlu olmam. Ne var ki, toplumumuz daha güzel bir geleceğe ilerleyecekse, bunu, demokratik hukuk devleti kurallarına uyarak başarabilir. Bu kuralların içinde seçim yasaklarına uymak, emir nereden gelirse gelsin hukuk dışı emri uygulamamak da vardır. Toplumumuz, özgür, demokratik, laik, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğünün her zaman geçerli olduğu bir düzene elbet ulaşacaktır. Bu yönde atılan her adım, küçük de olsa önemlidir.

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