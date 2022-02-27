4. Cumhurbaşkanı Akıncı Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuştu

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Rusya- Ukrayna savaşı ve bu savaşın etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı’nın yapmış olduğu değerlendirmeler şu şekildedir:

“4 gündür dünya Ukrayna’daki trajik savaşı canlı olarak izliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı olarak yaşanmakta olanların özünün, Sovyetler Birliği ve Varşova Paktının dağılmasıyla ortaya çıkan durumdan yararlanıp son 30 yıldır doğuya doğru genişleyen NATO ile Sovyetlerin dağılmasını tarihsel hata olarak gören ve eski gücünün arayışında olan Putin liderliğinde Rusya’nın paylaşım kavgası olduğu anlaşılıyor.

Ukrayna topraklarında yaşanmakta olan bu kanlı savaşın kazananları silah tüccarları olurken, acısını ise kuşkusuz halk çekiyor. Olan yine masum çocuklara, kadınlara, sivil halka oluyor. Savaşın sorunları çözmek yerine ağırlaştıracağının bilinciyle bir an önce diplomasinin devreye girmesi ve acılar daha da büyümeden savaşın durması aklın ve insanlığın yoludur.”