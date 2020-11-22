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4.Cumhurbaşkanı Akıncı Türkiye'nin yeri Avrupa olduğunu yıllardır savunuyorum

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"Türkiye’nin yerinin Avrupa’da olması gerektiğini yıllardır savunanlardan biriyim."
4.Cumhurbaşkanı Akıncı Türkiye'nin yeri Avrupa olduğunu yıllardır savunuyorum

İşte açıklama;
Türkiye’nin yerinin Avrupa’da olması gerektiğini yıllardır savunanlardan biriyim. Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye- AB ilişkilerine yapacağı olumlu katkıyı da sürekli dile getirdim. Ama bu iş lafla, o da işine geldiğinde, olacak iş değildir. Her şeyden önce demokrasiye , insan haklarına, laikliğe , hukukun üstünlüğüne inanmak ve saygılı olmak gerekir.

Başında bulunduğunuz devletin yeraltı yerüstü tüm güçleri ile küçük bir toplumun iradesini gasp yönüne gitmeyeceksiniz. Farklılıkları hoşgörü ile karşılamayı bilecek, özgürlüklere saygılı olacak, tek adamlık rejimini toplumunuza dayatmayacak, ülkenizin yazarını çizerini, düşünen insanlarını zindanlarda çürütmeyecek, sizin gibi düşünmeyen herkesi hain ilan etmeyeceksiniz. Kısacası önce çağdaş değerleri olan vicdan sahibi insan olacaksınız. Ancak bu düşüncelerle Avrupa yolunda ilerleyebilirsiniz. Yoksa hiç bir inandırıcılığı olmayan lafla peynir gemisi de yürümez; Türkiye de o yolda adım bile atamaz.

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