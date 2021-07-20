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4. Cumhurbaşkanı Akıncı: "Yeni binaların yapımı bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirilmez."

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"Yeni binaların yapımı bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirilmez. Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez"
4. Cumhurbaşkanı Akıncı: "Yeni binaların yapımı bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirilmez."

"Yeni binaların yapımı bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirilmez. Devletlerin itibarı binalarının ihtişamı ile ölçülmez"

İşte açıklama;

KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939’dur. Dr. Fazıl Küçük’ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı. Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık. “Gecekondu” yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz ihtiyaca göre , yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler. Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere , insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür.

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