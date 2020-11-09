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4. Cumhurbaşkanı Akıncı yürüyüşe katılacağını açıkladı

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Bu yolda hep beraber yürüyebilmek için ben de eşimle birlikte 10 Kasım saat 18.00 de Demokrasi ve İrade Yürüyüşünde yanınızda olacağım
4. Cumhurbaşkanı Akıncı yürüyüşe katılacağını açıkladı

İşte açıklama;

Dün Mağusa Devlet Hastahanesinde Safra kesesi ameliyatı oldum.
Operasyonu başarı ile gerçekleştiren operatör Dr. Başhekim Mustafa Kalfaoğlu ve ekibine ayrıca tüm hastahane çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Vücudumdaki yaralar küçük ve kısa sürede iyileşecek. Ancak toplumsal irademize yapılan ağır müdahaleler sonucu açılan demokrasi yarası çok derin.
O nedenle de iyileşmesi çok zor ve uzun zaman alacak. Ne var ki bu iyileşme de kendiliğinden olmayacak. Kıbrıs Türk halkı yapılan her türlü müdahaleyi, bedeli ne olursa olsun, reddederek iradesine sahip çıktıkça, gerçek bir demokrasiye ulaşma yolunda ilerleyebilecektir.

Bu yolda hep beraber yürüyebilmek için ben de eşimle birlikte 10 Kasım saat 18.00 de Demokrasi ve İrade Yürüyüşünde yanınızda olacağım

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