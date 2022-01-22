4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Sözcüsü Barış Burcu TDP İle Sokağa İndi...

4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözcüsü Barış Burcu TDP ile sokağa indi...
23 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel milletvekilliği seçimleri öncesi siyasi partiler de çalışmalarının sonuna geldi.
Seçim yasaklarına saatler kala TDP Lefkoşa'da oldukça kitlesel kalabalık olan bir yürüyüş düzenledi.
TDP'nin yürüyüşünde gençler sayısı ve coşkusu dikkatlerden kaçmazken 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın görev süresi boyunca Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünü yapan Barış Burcu'nun da TDP'liler ile birlikte yürüyüşe katıldığı dikkatlerden kaçmadı.
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