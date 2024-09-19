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4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anjiyoya alındı

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4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anjiyoya alındı
4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anjiyoya alındı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anjiyoya alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde anjiyoya alındığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, Akıncı'nın son sağlık kontrolleri için hastaneye başvurduğu bildirildi.

Geçtiğimiz Ay da Rahatsızlanmıştı

Akıncı, geçtiğimiz ay Gazimağusa’da kaldığı bir otelde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye başvuran Akıncı’nın yapılan tetkikler sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. Doktorların kontrol amaçlı bir süre müşahede altında tuttuğu Akıncı, daha sonra taburcu edilmişti.

Mustafa Akıncı, KKTC siyasetinde uzun yıllar önemli roller üstlenmiş ve 2015-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü. Son dönemde ise sağlık durumu nedeniyle sık sık hastane kontrolleri geçiren Akıncı'nın anjiyosundan sonra yapılacak açıklamalar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kuzey Kıbrıs halkı, Akıncı’nın sağlık durumuyla ilgili endişe içinde bekleyişini sürdürürken, ailesi ve sevenleri ona geçmiş olsun dileklerini iletti.

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