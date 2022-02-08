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4 Dakikada Doğru Sonuç Veren Covıd-19 Testi Geliştirildi

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Çinli bilim insanları, dört dakikada doğru sonuç veren yeni bir COVID-19 testi geliştirdiklerini duyurdu.
4 Dakikada Doğru Sonuç Veren Covıd-19 Testi Geliştirildi

Çinli bilim insanları, dört dakikada doğru sonuç veren yeni bir COVID-19 testi geliştirdiklerini duyurdu.

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Çin'de Şanghay'daki Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, sürüntülerden genetik materyali analiz etmek için mikroelektronik sensörler geliştirdiklerini ve bu sensörler sayesinde zaman alan COVID-19 testlerine olan ihtiyacın azalabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, COVID-19'a yol açan Sars-CoV-2'nin tespiti için taşınabilir bir prototip cihaza elektromekanik bir biyosensör entegre ettiklerini belirterek bu sayede cihazın virüsü dört dakikada tespit ettiğini vurguladı.

"Yeni test sayesinde güvenilir sonuca 4 dakikada ulaşıldı"

Geliştirilen testin Şanghay'da COVID-19'a yakalanan 33 kişi üzerinde denendiğinin ve sonuçların bu kişilere daha önce yapılan PCR testleriyle tamamen uyumlu olduğunun altı çizildi.

Testin ayrıca ateş ve grip belirtileri gösteren ancak COVID-19 olmayan 54 kişiye de yapıldığı ve burada da "yanlış pozitif" sonuç alınmadığı ifade edildi.

Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, yeni test sayesinde güvenilir sonuca sadece 4 dakikada ulaşıldığını dile getirdi.

Bilim insanları, yöntemlerinin hız, kullanım kolaylığı, yüksek hassasiyet ve taşınabilirlik sunduğunu vurguladı.

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