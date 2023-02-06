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4 eğitim Sendikasından Ortak açıklama: Kıbrıslı Türk eğitimciler yastadır

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4 eğitim Sendikasından Ortak açıklama: Kıbrıslı Türk eğitimciler yastadır
4 eğitim Sendikasından Ortak açıklama: Kıbrıslı Türk eğitimciler yastadır

İşte açıklama;

Bu sabah Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen ve bölge ülkelerini de etkileyen şiddetli deprem çok sayıda insanın hayatına mal olmuş, binlerce insanın yaralanmasına ve göçük altında kalmasına neden olmuş, ciddi maddi kayıplara yol açmış, dondurucu havada binlerce insanı evsiz bırakmıştır.

Afetlerin, savaşların ve yıkıcı toplumsal çatışmaların içinden geçmiş halkımızın eğitimcileri olarak bugün yaşanan bu acıları en iyi anlayanlardanız. Meslektaşlarımıza ve öğrencilerine, tüm Türkiye'ye ve depremden etkilenen bölgelerde yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşların, meslektaşlarımızın ve öğrencilerinin yattıkları yer çiçek bahçesi, anıları sonsuz olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Türkiye'den gelen korkunç haberlere güneydoğuda spor etkinliğine katılma amacıyla bulunan Kıbrıslı öğrencilerin, öğretmen ve velilerin yaşadıklarıyla ilgili kaygı verici haberler eklenmiştir. Bu acımızı ve endişelerimizi artırmaktadır. Türkiye'den gelecek iyi haberleri özlemle beklemekteyiz.

Kıbrıs Türk eğitimcileri Türkiye'nin ve toplumumuzun bu derin yarasının sarılması için her türlü yardıma dahil olacaklardır. Gün, dayanışma günüdür.

Türkiye'ye, Suriye'ye ve toplumumuza taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi bildiririz.

Burak Maviş -KTÖS Genel Sekreteri

Ozan Elmalı -KTOEÖS Başkanı

Ercan Hoşkara -DAÜ-SEN Başkan

Kerem Cantekin -Kampüs-Sen Başkanı

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