  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALa Casa de Papel'in yıldızları 5. sezona dair ipuçları verdi

'4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia, Belçika Güzellik Kraliçesi adayı

» »
'4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia, Belçika Güzellik Kraliçesi adayı
'4. Eş olmamak için' Afganistan'dan kaçan Mahdia, Belçika Güzellik Kraliçesi adayı

Belçika'da Ocak ayında yapılacak "Miss Belgium 2021 Güzellik Yarışması" adaylarından biri, sıra dışı hayat hikayesine sahip olan 19 yaşındaki Mahdia Karimy.

Sadece 2,5 yıldır Belçika'da oturma izni bulunan Karimy, Afganistan kökenli bir mülteci.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yaşayan Mahdia Karimy'nin, İran, Türkiye ve Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya uzanan serüveni, 14 yaşındayken, babasının öldürülmesi üzerine başlamış.

Mezar-ı Şerif'te güç ve servet sahibi 50'li yaşlardaki bir erkek, 14 yaşına basan Mahdia'yı 4. eşi olması için babasından istemiş. Ancak babası, buna izin vermemiş.

Mahdia Karimy, sonrasında yaşananları, Nieuwsblad gazetesine, "Bu, ileri görüşlü bir insan olan babamın hayatına mal oldu. Bir süre sonra,korkunç bir şekilde öldürüldü" diye anlattı.

Babasının öldürülmesinden sonra artık güvende olmadıklarını söyleyen annesi, elindeki avucundakini satarak, Mahdia ve kendisinden 7 yaş büyük ağabeyini ülkeden çıkarmaları için, insan kaçakçılarına vermiş.

İnsan kaçakçıları tarafından Afganistan'dan çıkarılan Mahdia ve ağabeyi, 40 - 50 kişilik bir grupla birlikte zaman zaman araç veya katır sırtında, bazen de yürüyerek önce İran'a, oradan da Türkiye'ye ulaşmışlar.

Yolculuk sırasında geceleri kadın ve erkeklerin birbirinden ayrıldığını anlatan Mahdia, ağabeyi yanında olmadığı için, korkudan uyuyamadığını söylüyor.

Bir yıl mülteci kampında kaldı

Türkiye'den, plastik botlarla Ege Denizi'ne açılan Mahdia ve ağabeyi, boğulma tehlikesi de dahil, bir sürü maceranın ardından Yunanistan'a ulaşmayı başarmış. 2016 yılında Belçika'ya gelen 2 kardeş, 1 yıl kadar mülteci kamplarında kalmış.

Belçika makamları, Ghent şehrine taşınan ağabeyinin sığınma başvurusunu onaylamış. Ancak, Mahdia'nın öyküsünü inandırıcı bulmadıkları için, sığınma hakkı vermemiş.

12 Ocak 2001 doğumlu olduğunu söyleyen Mahdia, Belçika'ya geldiğinde 15 yaşında olduğunu, ancak resmi makamların yaptığı testlerde 18 çıktığı için, başvurusunun reddedildiğini söylüyor.

Daha sonra yeniden başvuruda bulunan Mahdia Karimy, bu kez sığınma hakkı elde etmiş. Dil kurslarının ardından orta öğretime başlamış. Şu anda hem çalışıp hem okuyor.

Afganistan'da güzellik yarışması gibi bir seçimin söz konusu olmadığını söyleyen Mahdia, Belçika'daki yarışmanın duyurusunu görünce başvurmak istemiş.

Toplumun sunduğu fırsatlardan yararlanmak istediğini söyleyen Mahdia Karimy, "Güzellik kraliçesi tacını takabilirsem, bu tüm mültecilere örnek olur. Mülteciler, korkulacak insanlar değil" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: Karantina uygulaması sonucu milyonlarca kadın şiddet ve istenmeyen hamilelikle karşı karşıya28 Nisan 2020 Salı 21:12
  • Kadın Eğitimi Kolektifi, Çocuk İstismarı Hakkında Açıklama Talep Etti23 Nisan 2020 Perşembe 16:00
  • Eşi tarafından öldüresiye darp edilen kadın korunmak istiyor: Ben hastaneden çıkmadan o karakoldan çıktı22 Nisan 2020 Çarşamba 16:57
  • Koronavirüs: Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?15 Nisan 2020 Çarşamba 14:37
  • Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı31 Mart 2020 Salı 12:45
  • Kadın Eğitimi Kolektifi: "Ev içi şiddete uğruyorsanız sessiz kalmayın"18 Mart 2020 Çarşamba 18:02
  • Tatar:Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz09 Mart 2020 Pazartesi 10:25
  • Valilik yasağına rağmen binlerce kadın Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de bir araya geldi, polis müdahale etti08 Mart 2020 Pazar 20:49
  • ‘Eşitliğe aç, sömürüye tokuz’ sloganıyla eylem08 Mart 2020 Pazar 18:21
  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü07 Mart 2020 Cumartesi 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti