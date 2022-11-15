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SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

4 Farklı Bölgede Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
4 Farklı Bölgede Hırsızlık

1.         23.10.2022 tarihinde, İskele’de bulunan bir inşaat alanı içerisinde muhafaza edilen jeneratör çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Ç.K.(E-31) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         28.10.2022 tarihinde, Haspolat’ta bir kütüphane içerisinde, masa üzerinde bulunan bir şahsa ait kol saati ve çantası içerisinde muhafaza ettiği 700 TL nakit para çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.N.A.I.(E-20) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

3.         13.11.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren 4 ayrı market içerisinde satışa sunulan toplam 9700,08 TL değerindeki muhtelif gıda, temizlik, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri çalınmıştır. Olaylar polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen M.R.(E-21), A.D.(E-24) ve U.C.G.(E-24) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

4.         13.11.2022 tarihinde, Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde satışa sunulan tablet bilgisayarın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.T.(E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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