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4 Farklı Bölgede Yangın Çıktı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
4 Farklı Bölgede Yangın Çıktı!

1.         16.05.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da Çamlık sokak üzerinde, park halinde bulunan NC 060 plakalı aracın muhtemelen sol ön koltuğu üzerinde bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) ısınıp patlaması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın kendiliğinden sönmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın sol ön koltuğu, taşınabilir şarj cihazı, sol güneşlik ile tavan döşemesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

2.         16.05.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Güneşköy’de Yakacık sokak üzerinde, park halinde bulunan JU 224 plakalı aracın muhtemelen ön göğüs bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu aracın ön göğsü, sol ve sağ kapılarının iç döşemeleri, tavan döşemesi, şöför ve yolcu koltukları ile sol ön tavan kaportası yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı ön camı da patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

3.         16.05.2023 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Güzelyurt-Kalkanlı yolu üzerinde bulunan bir arazide meydana yangın sonucu, 2 adet portakal ağacı ile 2 adet nar ağacı kısmen, 3 adet plastik sulama hortumu ve 1 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar tamamen yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

4.         16.05.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Cengizköy’de Ağıllar bölgesinde meydana yangın sonucu, 9 adet plastik sulama hortumu, 1 adet incir ağacı, 1 adet zeytin fidanı ve 3 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar tamamen yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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