4 Farklı Trafik Kazası! 4'ünün Sebebi Alkol

1. 20.05.2023 tarihinde, saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde İsmail SARIKAYA (E-36), 297 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DN 917 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, Çağaloğlu trafik ışıklarına yaklaştığında o esnada önünde aynı istikamete doğru ilerlemekte olan ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlayan Beytullah ERMİŞ (E-54) yönetimindeki LY 550 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. DN 917 plakalı araç sürücüsü İsmail SARIKAYA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 20.05.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde Süleyman PEMPE (E-41), 200 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HT 378 plakalı kamyon ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan dışarıya çıkarak o esnada banket içerisinde yaya olarak aynı istikamete doğru seyreden Muhammed Shazeel KHAN (E-29)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Muhammed Shazeel KHAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3. 21.05.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Şht. Halit Kazım Sokak üzerinde, Eray IŞIK (E-23), 136 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KJ 682 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz bir şekilde Kocatepe Caddesine giriş yapması sonucu o esnada banket içerisinde park halinde bulunan EK 152 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KJ 682 plakalı araç sürücüsü Eray IŞIK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

4. 21.05.2023 tarihinde, saat 00:40 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu 19-20 km’leri arası Exotic Hotel önlerinde, Dursun GÜNEŞ (E-36) 138 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 552 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesini neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ufuk ÖRS (E-29) yönetimindeki UH 706 plakalı kamyonet araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile UH 706 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Büşra UZUNER (K-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.