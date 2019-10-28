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4 Gazete ve örgütler taleplerinden vazgeçti! İstemiyoruz açıklaması yaptılar!

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası, KTAMS, DEV-İŞ ve Geleneksel Medya Komitesi şu açıklamayı yaptı:
4 Gazete ve örgütler taleplerinden vazgeçti! İstemiyoruz açıklaması yaptılar!

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası, KTAMS, DEV-İŞ ve Geleneksel Medya Komitesi şu açıklamayı yaptı:

Kıbrıs Türk Basın Örgütleri ve Geleneksel Medya Temsilcileri olarak mevcut hükümetten bundan böyle “MEDYA DESTEK” talebimiz yoktur.

Örgütlerimiz ve Geleneksel Medya Komitesi olarak basını itibarsızlaştıran, bu ülkenin değerlerine saygısız, sosyal ve kültürel yapımızı erozyona uğratan, destek projelerini “sadaka verir” pozisyonuna indirgeyecek kadar kendinden geçen bu hükümeti eylemlerimizle takip edeceğiz.

Size medyada haksız rekabeti, değişen sahiplik yapısını, demokrasimizi bekleyen tehlikeleri anlatacağız.
Basın emekçilerinin işsizliği, alım gücündeki erime ve geleneksel medyanın gelecek belirsizliğinin sorumluları olarak tarihe geçeceksiniz.

Kıbrıs Türk basını sizden önce de vardı, sizden sonra da yaşayacak.

İstemiyoruz.  

Size kalsın!

#istemiyoruz

#sizekalsın

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