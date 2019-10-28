4 gazeteye medya desteği Meclis'te tartışıldı... Özersay “medya, üzerimde baskı kurmaya çalıştı”

Serdar Denktaş, “Patron gazeteciliğini mi, özgür gazeteciliği mi destekleyeceğiz?” sorusunu yöneltirken, Özersay ise “medya, üzerimde baskı kurmaya çalıştı” dedi.

DP Genel Başkanı Erhan Arıklı, verilen destekle ilgili ortaya kriterlere işaret ederek, “5 KKTC vatandaşı çalıştırılması konusunda bir kriter var. Bazı gazeteler eşi-dostu çalışır gibi göstererek, bu işten nemalanmaya çalışıyor. Bir yandan bunu yapıp, bir yandan da millete ahlak dersi vermek doğru bir yaklaşım değil” dedi.

ARIKLI: “İFŞA EDEN GAZETECİLER VAR…”

Devletin basına ciddi bir katkısı olduğunu söyleyen Arıklı, “Bazı gazeteler, askıya alınan desteğin devamı için hükümeti baskı altına almaya çalışıyor. Sayın Bakan Olgun Amcaoğlu, ‘ben hazırım, gidin diğerlerini ikna edin’ demiş. Bunu ifşa eden gazeteciler var” iddiasında bulundu. Arıklı, “basını destekleme yoluyla hükümet tarafından para akıtılması, kontrollü basına neden oluyor. Basın ‘yazarım ha!’ diyor, hükümet ise ‘keserim ha!’… Demokrasiyi zedelemeyin. Yardım yapacaksanız, satış başına katkı verebilirsiniz. Gazete kâğıtlarına indirim yapabilirsiniz ama açıktan destek vermek anlamsız.

4 GAZETE TEHDİT EDİYOR

4 gazete eylem yapacam diyerek tehdit ediyor. Gazeteleri mi kapayacaklar, karşı çıkan partilere ambargo mu uygulayacaklar? Hükümete gazetelerinde yer mi vermeyecekler? HP bu işe karşı çıkıyormuş. Bu doğruysa HP’yi tebrik ediyorum” dedi.

"BELKİ DE KATKI ORTADAN KALKACAK"

Arıklı’nın ardından kürsüye çıkan Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Basına kaynak aktarılacak, hükümet ne derse onu yazacak algısı yaratılmaya çalışılıyor. Gazetelere indirim dediniz, gazetelerin materyalleri noktasında bugünkü ve geçmiş hükümet ne yaptı bunları merak ettiniz mi? Gümdürkleri araştırtınız mı? İlk önce bunları araştırmanız lazım. Belki de bu hükümet yarın bakanlar kurulunda bir karar üretecek. Belki bu katkının devamı, belki ortadan kalkması…” dedi.

Amcaoğlu’nun açıklaması sırasında söz alan Arıklı, “Kişi başına en çok gazete düşen ülke biziz. 22 gazete, 300 bin nüfus. Önüne gelen gazete çıkarıyor. Neden bu kadar çok gazete var bilmiyorum. Maliyetini kendileri karşılamak zorunda. 22 gazetenin 17 tanesini mahrum bırakacak 5’ini destekleyecekseniz bu yanlış olur” dedi.

“SİZ BİZE AYAR ÇEKEMEZSİNİZ SAYIN ARIKLI”

Amcaoğlu ise, “Herkesin fikri kendine ait. Bir gün hükümete gelirseniz istediğiniz adımları atarsınız. Kriterlerle ilgili kimsenin kimseye imtiyaz sağladığı yok. Buradaki amaç basın emekçilerinin içinde bulundukları güvenlik katkılarının yeterince yatırılamaması nedeniyle katkı sağlanmasıydı. Bakanlar kurulu henüz çalışıyor. Karar çıkmadan ayar çekmek pek de doğru değil. Bize ayar çekemezsiniz sayın Arıklı” şeklinde konuştu.

DENKTAŞ: “PATRON GAZETECİLİĞİNİ Mİ, ÖZGÜR GAZETECİLİĞİ Mİ DESTEKLEYECEĞİZ?”

Amcaoğlu’nun ardından söz DP Milletvekili Serdar Denktaş, uygulamanın 3 yıldır hayatta olduğuna işaret ederek, destekle ilgili kriterlerden söz ederek, şöyle devam etti:

“Gazete sahibinin bir başka iş üzerinden yüksek gelire sahip olması halinde bu katkıdan yararlanamayacağı diye bir kriter var. Katkı alan gazeteler en çok beni eleştirdi. Asla keserim ha demedim. Özgürce yayın yapan gazetelerin mi devam etmesini istiyoruz yoksa patron gazeteciliğinin mi? Bakanlar Kurulu’nun bunu düşünmesini istiyorum.”

ÖZERSAY: “HER AY BÖYLE BİR KATKI VERİLİRSE BU GAZETELER AYAKTA KALIR DÜŞÜNCESİNİ DOĞRU BULMUYORUM”

Denktaş’ın ardından söz alan HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise Ocak 2019’dan bu yana bu desteğin verilmediğine işaret ederek, “Bu desteğin verilmemesi halinde patron gazeteciliğinin öne geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü gazetelere önemli bir katkı yapılmaktadır. Her ay böyle bir katkı verilirse bu gazeteler ayakta kalır yaklaşımını çok sağlıklı bulmuyorum” dedi.

“MEDYA, ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI”

Desteği alan 4 gazeteden birkaç hafta içinde kendisiyle ilgili 6-7 köşe yazısı yazıldığını söyleyen Özersay, “Üzerime baskı konulmaya çalışıldı. Sırf bu destek verilsin diye. Hükümet bir bütündür. Kimsenin sopa göstermeye, özellikle medyada köşesi üzerinden baskı gösterme hakkı bulunmadığını düşünüyorum. Bu demokrasiye yakışmaz. Biz düşüncemizden vazgeçmeyiz, yılmayız” dedi.