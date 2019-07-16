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4. Gemi Oruç Reis de geliyor

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Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik yaptırımlarının ardından Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'de faaliyete geçecek.
4. Gemi Oruç Reis de geliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik yaptırımlarının ardından Oruç Reis sismik araştırma gemisine verilen yeni bir görev verildiğini açıkladı. Buna göre, Oruç Reis gemisi Marmara Denizi'nin ardından Akdeniz'de faaliyete geçecek.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Marmara Denizi'ndeki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi. 

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