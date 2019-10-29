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4 Gr Kokain Türü Uyuşturucu Maddeyi İç Çamaşırının İçinde Saklayan Zanlı Tutuklandı

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4 Gr Kokain Türü Uyuşturucu Maddeyi İç Çamaşırının İçinde Saklayan Zanlı Tutuklandı
4 Gr Kokain Türü Uyuşturucu Maddeyi İç Çamaşırının İçinde Saklayan Zanlı Tutuklandı

28.10.19 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, alınan bir ihbar doğrultusunda Akyar kara sınır kapısından KKTC’ ye giriş yapan M.F isimli şahıs alıkonarak üzerinde polis tarafından arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada bahse konu şahsın tasarrufunda yaklaşık 4 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı ve zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 29.10.19 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde ithal etme ve tasarruf suçuyla ilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yeminli şahadet veren tahkikat memuru Hasan Derman olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Derman şahadetinde 28.10.19 tarihinde zanlının GKRK’ ne geçtiği ve uyuşturucu ithal edileceği konusunda alınan bilgi doğrultusunda kara giriş kapılarına bilgi verilerek uyarıldıklarını aktardı.

Zanlı uyuşturucu maddeyi külotunun içine saklamış

Aynı tarihte saat 1600 raddelerinde Akyar kara sınır kapısına gelen zanlının alıkonarak üzerinin yoklandığına değinen Derman yapılan arama sonunda zanlının giymekte olduğu siyah renk boksör kilotunun içerisinde yaklaşık 4 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belitti.

Yürütülen tahkikatta zanlıyı kara giriş kapısına getiren ve dönmesini bekleyen Suriye uyruklu zanlı 2 Q.A.M ‘nın da tespit edilerek tutuklandığını belirten Derman zanlı 1 M.F’ nin gönüllü bir ifade vererek bahse konu uyuşturucu maddeyi ayni gün GKRK ismini bilmediği bir Rum’ dan 350 Euro karşılığı aldığını itiraf ettiğini aktardı.

Meselenin yeni olduğuna, Rum vatandaşının kimliğinin saptanmasına çalışıldığına ve alınacak olan ifadeler olduğuna değinen Derman zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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