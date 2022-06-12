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4 gün yer yer sağanak bekleniyor

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Ülkede yarından (pazar) hafta ortasına kadar yer yer sağanak yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.
4 gün yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın (pazar) az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Pazartesi az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Havanın, salı ve çarşamba günü, az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma günleri ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 30-33 derece ve sahillerde 27–30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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