4 günlük bayram tatili bitti, çalışanlar bugün işbaşı yapıyor

Müslümanların iki kutsal bayramından biri olan Kurban Bayramı sona erdi.

9 Temmuz Cumartesi günü kılınan Bayram namazıyla başlayan Kurban Bayramı sona erdi. Çalışanlar bugün işbaşı yapıyor.

Dört günlük bayram tatilinde kimi vatandaşlar bayram ziyaretleri gerçekleştirirken, kimi vatandaşlar da vakitlerini yurt içinde veya yurt dışına tatile veya denize giderek değerlendirdi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da hayatta olmayan yakınlar unutulmadı. Bayram süresince vatandaşlar kabir ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı süresince vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından polise iletti.

Bayram tatili nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk ve ufak kazalar yaşansa da, üzücü bir olay meydana gelmedi.

Ayrıca, bayram boyunca Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele’de toplam 10 PCR ve antijen merkezi hizmet verdi.

Pandemiden dolayı bir süredir yapılmayan Merkezi Cezaevi’ndeki açık görüş bu bayram gerçekleştirildi.

Öte yandan belediyeler de bayram süresince yurttaşların sorunsuz ve eksiksiz bir tatil geçirmesi için çalıştı.