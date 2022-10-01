  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

4 günlük çalışma haftası uyku yoksunluğunu gideriyor

» »
Yeni bir araştırmaya göre haftada 4 gün çalışan kişiler uyku yoksunluklarını giderebildiler. Haftada 5 gün çalışırken günde yedi saatten az uyuyanların oranı yüzde 42,6'dan, hafta 4 gün çalışıldığında yüzde 14,5'e düştü.
4 günlük çalışma haftası uyku yoksunluğunu gideriyor

Corana virüsü salgınıyla beraber iş hayatında da köklü değişimler yaşandı. Pek çok şirket, salgının etkisini kısmen kaybetmesine rağmen ofislerini kapattı ve uzaktan çalışmaya devam etti. Hatta ofise dönüş kararı alanlar çalışanlarının sert tepkileriyle karşılaştılar.

Pandemi çalışma alanlarında değişimler yaparken bir yandan haftalık çalışma günleriyle ilgili eski bir tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Dört günlük çalışma haftası, pilot uygulamalarla denenmeye başladı.

Şimdi yeni bir araştırma da çalışanların 5 günlük çalışma haftasına göre 4 günlük çalışma haftasında daha çok dinlenebildiklerini ortaya çıkardı.

Ekonomist Juliet Schor’a göre, dört günlük bir haftaya geçiş yapan çalışanlar, haftada beş gün çalışırken uyuduklarından bir saat daha fazla, yani gece başına yedi saat 58 dakika uyudular.

shutterstock_309941807.jpg

YEDİ SAATTEN AZ UYUYORLARDI

Schor, kâr amacı gütmeyen “4 Day Week Global” tarafından yürütülen altı aylık bir denemenin parçası olarak ABD, İngiltere ve Avustralya dahil olmak üzere üç ülkedeki 16 şirkette 304 çalışanla anket yaptı.

Dört günlük bir haftaya geçenler için uyku yoksunluğu büyük ölçüde düşüş gösterdi. Günde yedi saatten az uyuyanların oranı yüzde 42,6’dan yüzde 14,5’e düştü.

Birleşik Krallık’taki 70 şirket bu programa katılıyor ve erken sonuçlar programın kendileri için faydalı olduğunu gösteriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim değişikliğini yavaşlatmanın 7 yolu29 Eylül 2022 Perşembe 18:32
  • Günlük burç yorumları (29 Eylül 2022)29 Eylül 2022 Perşembe 09:35
  • Ağırlık egzersizleri erken ölüm riskini azaltıyor28 Eylül 2022 Çarşamba 18:36
  • DSÖ ve ILO, çalışma yaşamında ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele için yeni önlemler alınması çağrısı yaptı28 Eylül 2022 Çarşamba 15:18
  • Gıda katkı maddeleri sağlığımızı nasıl etkiliyor?27 Eylül 2022 Salı 22:47
  • İlişkide cinsellik azaldıysa bu noktalara dikkat27 Eylül 2022 Salı 22:14
  • Stres, Eşlerin Birbirlerindeki Olumsuz Davranışları Fark Etmesini Sağlıyor27 Eylül 2022 Salı 18:25
  • Günlük burç yorumları (27 Eylül 2022)27 Eylül 2022 Salı 10:44
  • Uçuş görevlisi uçakta “asla yapmamanız gereken 5 davranış”ı sıraladı26 Eylül 2022 Pazartesi 23:48
  • Araştırma: Hızlı yürümek adım saymaktan daha faydalı26 Eylül 2022 Pazartesi 22:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti