4 günlük çalışma haftası uyku yoksunluğunu gideriyor

Yeni bir araştırmaya göre haftada 4 gün çalışan kişiler uyku yoksunluklarını giderebildiler. Haftada 5 gün çalışırken günde yedi saatten az uyuyanların oranı yüzde 42,6'dan, hafta 4 gün çalışıldığında yüzde 14,5'e düştü.

Corana virüsü salgınıyla beraber iş hayatında da köklü değişimler yaşandı. Pek çok şirket, salgının etkisini kısmen kaybetmesine rağmen ofislerini kapattı ve uzaktan çalışmaya devam etti. Hatta ofise dönüş kararı alanlar çalışanlarının sert tepkileriyle karşılaştılar.

Pandemi çalışma alanlarında değişimler yaparken bir yandan haftalık çalışma günleriyle ilgili eski bir tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Dört günlük çalışma haftası, pilot uygulamalarla denenmeye başladı.

Şimdi yeni bir araştırma da çalışanların 5 günlük çalışma haftasına göre 4 günlük çalışma haftasında daha çok dinlenebildiklerini ortaya çıkardı.

Ekonomist Juliet Schor’a göre, dört günlük bir haftaya geçiş yapan çalışanlar, haftada beş gün çalışırken uyuduklarından bir saat daha fazla, yani gece başına yedi saat 58 dakika uyudular.

YEDİ SAATTEN AZ UYUYORLARDI

Schor, kâr amacı gütmeyen “4 Day Week Global” tarafından yürütülen altı aylık bir denemenin parçası olarak ABD, İngiltere ve Avustralya dahil olmak üzere üç ülkedeki 16 şirkette 304 çalışanla anket yaptı.

Dört günlük bir haftaya geçenler için uyku yoksunluğu büyük ölçüde düşüş gösterdi. Günde yedi saatten az uyuyanların oranı yüzde 42,6’dan yüzde 14,5’e düştü.

Birleşik Krallık’taki 70 şirket bu programa katılıyor ve erken sonuçlar programın kendileri için faydalı olduğunu gösteriyor.