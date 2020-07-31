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4 Günlük Kurban Bayramı bu sabah başladı

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4 Günlük Kurban Bayramı bu sabah başladı
4 Günlük Kurban Bayramı bu sabah başladı

4 Günlük Kurban Bayramı bu sabah başladı.

Bayram namazı saat 06.40’ta kılındı.

Cumhurbaşkanlığı, Kurban Bayramı’nın bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan geleneksel halkla bayramlaşmanın, içinde bulunulan salgın dönemi nedeniyle bu yıl yapılamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, tüm halka sağlıklı günler dilendi.Merkezi Cezaevi’nde 4 gün boyunca açık görüş yapılacak. Mahkumlar aileleri ile birlikte yemek yiyerek görüşebilecek. Maske zorunluluğu olacak görüşmelerde, sosyal mesafe kurallarına da uyulacak.

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada açık görüşe gidecek ziyaretçilerin; tutuklu ve hükümlüler tarafından daha önce cezaevi müdürlüğüne bildirilmiş olan isimler olmak üzere, toplam 5 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabileceği kaydedildi.

Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramını halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldıklarını açıkladı.

Polis “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatlarının 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Polis açıklamasında, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve evlerinde uzak olacaklardan yangın çıkmaması için gerekli tedbirleri almaları istendi.

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