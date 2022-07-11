4 günlük Kurban Bayramı’nın üçüncü günündeyiz

Sağlık Bakanlığı ise bayram süresince hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini açıkladı. Buna göre; Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de 9 merkez bayram boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

Kurban Bayramı’nın üçüncü günündeyiz…

Dört günlük Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde kimi vatandaşlar aile ziyaretlerini sürdürürken kimileri de bayram tatilini dinlenerek değerlendiriyor.

Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler önlemler aldı.

Kurban Bayramı süresince vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebiliyor.

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Pandemiden dolayı bir süredir yapılmayan Merkezi Cezaevi’ndeki açık görüş ise bu bayram yapılabiliyor. Mahkumlar bayram süresince 2 periyot halinde aileleriyle toplam 5 kişiyi geçmeyecek şekilde görüşebiliyor.

İlk periyot sabah 09.00-12.00, ikinci periyot ise 13.00-16.00 saatlerinde yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı ise bayram süresince hizmet verecek PCR ve antijen merkezlerini açıkladı. Buna göre; Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de 9 merkez bayram boyunca hizmet vermeye devam ediyor.