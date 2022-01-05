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4 Hastaneden Açıklama: Maliyetler 1.5 Katından Fazla Arttı

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4 Hastane, PCR Ücretleri Hakkında Ortak Açıklama Yaptı
4 Hastaneden Açıklama: Maliyetler 1.5 Katından Fazla Arttı

4 hastane, yurt dışından Euro cinsinden satın alınan test kitlerinin maliyetlerinin arttığına işaret ederek, Sağlık Bakanlığı ile Cuma günü yapılacak toplantıya kadar zarar etmeyi göze alarak geçici bir süre PCR testlerini 100 TL’ye yapma kararı aldıklarını açıkladı.


Elite Hastanesi, Erduran Laboratuvarı, Mağusa Tıp Merkezi ve Miracle Hastanesi, yaptıkları ortak açıklamada, Cuma günkü toplantının sonucuna göre PCR çalışmalarına devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini duyurdu.


Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayınlanan PCR ücretleri konulu bildirge ve bakanın bugünkü açıklamasının takip edildiği belirtilen açıklamada, bakanlıktan Cuma günü için bu konuyu masaya yatırmak üzere kendilerine randevu verilmesine rağmen toplantı yapılmadan tek taraflı karar alındığı savunuldu. 


Kararla ilgili açıklamada, 1 Eylül 2021 kararının referans gösterildiği ve bu karara uyma gerekliliği bildirildiği kaydedilen açıklamada, PCR testleri için alınan kitlerin yurt dışından Euro cinsinden satın alındığına dikkat çekildi.

 


“MALİYETLER 1.5 KATINDAN FAZLA ARTTI”


1 Eylül 2021 tarihindeki Euro kuru 9.83 TL iken, şu anki Euro kurunun 15.50 seviyesinde olduğu ifade edilen açıklamada, maliyetlerin 1.5 katından fazla arttığı belirtildi.


Kitlerin maliyetlerinde ciddi bir artış söz konusu olduğu ifade edilen açıklamada, “Kurdaki dalgalanmalardan ötürü uzun bir müddet zarar ederek, hizmet vermiş olsak da artık bu maliyetlere test yapma şansımız kalmamıştır” denildi.  

 


“SORGULANMASI GEREKEN 150 TL’LİK TESTLER DEĞİL, 100 TL’LİK TESTLERDİR”


Kitler arasında da farklılıklar olduğuna işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi: 


“Eğer amaç gerçekten hastalık tespiti yapabilmek ve gerçekten pozitif vakaları bulabilmek ise, sorgulanması gereken 150 TL’lik testler değil, 100 TL’lik testlerdir. 100 TL’ye yapılan testlerin ne kalitede kit kullandığı veya hangi yöntemlerle çalışıldığı soru işaretleri doğurmaktadır. Maliyetlerden kısarak ‘pooling’ gibi yöntemlerle çalışma yapılırsa, pozitif vakaların tespiti oldukça zorlaşacaktır. Bunu her gün yaşayarak görüyoruz. X hastanede negatif çıkan vakanın aynı gün Y hastanesinde pozitif çıkabilmesinin sebebi de budur.”  


Ülkede baskın varyant hale gelen Omicron varyantından dolayı vaka sayılarında ciddi bir artışın aşikar olduğu ifade edilen açıklamada, “Her gün hastanelerimizde tespit ettiğimiz 100’e yakın hastanın PCR testini farklı bir kit ile doğrulama çalışması da bizlerin yükümlülüğünde olduğu için, bu da hastalarımıza yansımayan fakat laboratuvarlarımızın boynunda asılı duran bir yüktür” denildi. 


Açıklamada, her gün 100’e yakın hasta için pozitif sonucu verebilmek adına çift kit kullanımı gerektiği, bunun da hasta başına maliyetinin 150 TL’nin de üzerinde olduğu kaydedildi. 


Titiz ve zamanında PCR test sonucu verebilmenin sadece kit almakla mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, laboratuvarlarda hem numune almak için hem de bu çalışmaları aralıksız yapmak için ciddi sayıda istihdam yapıldığına işaret edildi.

 


“OLAYIN HASTANELERİN AÇGÖZLÜ DAVRANIŞI OLARAK YANSITILMASI OLDUKÇA AĞIR BİR İTHAM”
Açıklamada, “Bu istihdamların da maliyeti göz önüne alındığı zaman, olayın hastanelerin açgözlü davranışı şeklinde lanse edilmesi bizler için oldukça ağır bir ithamdır” ifadelerini kullanıldı.


“Yağdan ete, elektrikten tüp gaza sürekli zam gelirken ve devlet kendi eli ile birçok şeye zam yaparken, bizlerin hedef gösterilmesi ve hastaneler ile halkın karşı karşıya getirilmesini anlamlandırmakta zorluk çekiyoruz” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

 
“HASTANELERİN BU DENLİ ZAN ALTINDA BIRAKILMASI ÜZÜCÜDÜR”


“Sürecin en başından beri tüm riskleri alarak, titizlikle yapılan çalışmaların bu şekilde karalanması ve her türlü hastalık riskini göze alarak çalışan hastanelerin bu denli zan altında bırakılması üzücüdür. Olaylar hiçbir zaman tek taraflı değerlendirilmemeli, diyalogdan hiçbir zaman kaçınılmamalıdır.”


Özel hastanelerin ayakta kalmasının ancak giderlerini karşılayarak mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi: 


“Her ne kadar da pandeminin başından beri özveri ile çalışmakta isek de, sırası geldiğinde devletin 45 gün içerisinde ödemeyi taahhüt ettiği rakamları bir yıla yakın zamandan beridir alamasak da, özveri ve titizlikten vazgeçmeden hizmet verdik. Gelinen bu durumda, bizler elimizi taşın altına yeterince koyduğumuzu düşünmekteyiz. Bununla birlikte, 100 TL’ye yapılacak olan çalışmalara güvenimiz olmayacağından ötürü, bunu yapmak yerine PCR çalışmamak en uygun seçenek gibi görünmektedir.  
Cuma günkü toplantıya kadar geçici bir müddet 100 TL’ye çalışma kararı almış bulunmaktayız. Bu sürede zarar etmeyi göze alarak, Cuma günkü toplantının sonucuna göre PCR çalışmalarına devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz.”

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