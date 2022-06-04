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4 haziran nöbetçi eczaneler

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4 haziran nöbetçi eczaneler
4 haziran nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ

HAZAL REİS ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 228 65 05
 İplik Pazarı Lefkoşa

 

NERGİS ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 50 75
 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 

SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 223 19 97
 Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

 

GİRNE BÖLGESİ

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 839 19 60
 Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

 

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 25 85
 Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

 

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 41 42
 Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 25 25
 Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

 

CEREN ECZANESİ

 

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 33 74
 Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

 

UYUMSAL ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 30 05
 Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
 (0392) 727 76 46
 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0539) 105 48 88
 Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0533) 830 84 01
 Dilekkaya Lefkoşa

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 22:00
 (0539) 109 95 77
 Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

 04.06.2022 (Cumartesi)
 08:00 - 00:00
 (0392) 374 51 70
 Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
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