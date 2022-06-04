4 haziran nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ
HAZAL REİS ECZANESİ
|04.06.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 65 05
|İplik Pazarı Lefkoşa
NERGİS ECZANESİ
|04.06.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 50 75
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
SENAL ATAÇAĞ ECZANESİ
|04.06.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 19 97
|Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
|04.06.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0533) 839 19 60
|Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
|04.06.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 25 85
|Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
|04.06.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 41 42
|Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
|04.06.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 25 25
|Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
CEREN ECZANESİ
|04.06.2022 (Cumartesi)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 33 74
|Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
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