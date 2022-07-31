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4 İlçede Polisten asayiş ve trafik denetimleri

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4 İlçede Polisten asayiş ve trafik denetimleri
4 İlçede Polisten asayiş ve trafik denetimleri

30-31.07.2022 tarihleri, 22:00-03:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

 

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi ise tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 640 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 89 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 7 adet araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kıraathaneler, pansiyonlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Eğlence mekânlarında yapılan kontrollerde, kapama saatlerine uymayan 6 işletme ile müzik yayın iznini ihlal eden 2 işletme hakkında yasal işleme gidilmiştir.

            Kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen iki kişi ise tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında 1569 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 252 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 30 adet araç ise trafikten men edilmiştir.

 

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehanelerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 2 adet araç ise trafikten men edilmiştir.

 

 

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren eğlence mekânları ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

            Kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında 420 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 52 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiştir.

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