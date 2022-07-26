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4 İşletme mühürlendi!

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Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmelerin kontrolleri devam ediyor.
4 İşletme mühürlendi!

Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmelerin kontrolleri devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 17 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 146 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi.

Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı süreli uyarılar verilmiş, koşulları uygun olmadığı tespit edilen su otomat noktası ile bir market ve iki restoran olmak üzere toplam 4 işletmenin geçici olarak faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

İzinsiz meyve satışı yapan bir seyyar satıcının da faaliyeti durdurularak ürünlerine el konulurken, bir süpermarkette uygun olmayan koşullarda satışa sunulan bazı sandviç ürünleri ile bir restoranda son kullanım tarihi süresi dolmuş olduğu tespit edilen tatlı ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 3 yiyecek-içecek işletmesine toplamda 2 bin 336 TL para cezası kesildi.

-Sağlık denetimleri

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri yanında çevre sağlığı açısından uygunsuzluk yaratan “Cine Miles Restaurant” ile uygun olmayan koşullarda gıda satışı yapan “Classmar Market” işletmesi ve hijyenik olmayan koşullarda yiyecek üretimi yapan “Büyük Usta Kokoreç” isimli restoran işletmesi Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından geçici olarak kapatılarak mühürlendi.

“Asya Su” markalı su otomatlarında yapılan rutin laboratuvar kontrollerinde tespit edilen uygunsuzluk nedeniyle otomatların faaliyetleri durduruldu; gerekli hijyen önlemlerinin sağlanması ve kontroller sonrasında faaliyetlerine yeniden izin verildi.

Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 22 işletme yazılı olarak uyarıldı; 10 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildi.

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